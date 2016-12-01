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Двері Навчального центру завжди відкриті для дітей

nus.in.ua, 6 червня 2018, 11:38
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Двері Навчального центру завжди відкриті для дітей

Перший день літа традиційно відзначається з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей.
День захисту дітей – це не тільки веселе свято для самих дітей, це і нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, щоб усі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни.
Тому саме в цей день військовослужбовці Навчального центру Національної гвардії України провели ряд заходів присвячених формуванню у дітей та молоді, почуттю патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни. Вихованці Золочівського дитячого будинку сімейного типу "Покрова Матері Божої" та Сасівського дитячого будинку "Рідний дім" завітали в гості до військовослужбовців Навчального центру з метою ознайомлення з його службово - бойовою діяльністю.
Найбільші враження від екскурсії були під час виставки стрілецької зброї, де вони могли особисто її потримати в руках, після чого відвідали учбово - діючий тренажер БТР-60ПБ. Школярів переповнювали бурхливі емоції коли вони могли відчути себе в якості водія чи оператора бойового модуля, посидіти всередині бойової машини і попробувати частини та механізми на власний дотик. Юні гості також мали можливість ознайомитись із сучасною бронетехнікою, що знаходиться на озброєнні у Національній гвардії, а саме колісною бронемашиною «Варта».
Фахівці кінологічної служби продемонстрували учням елементи загального курсу дресирування чотириногих друзів та їх вміння знаходити вибухові речовини.
Разом із військовим священиком (капеланом) отцем Юрієм Галабудою школярі помолились в капличці Навчального центру за мир в Україні та щасливе повернення усіх військових до своїх домівок.
На завершення військовий оркестр Навчального центру подарував вихованцям концертну програму.
Результатом надзвичайно цікавої та пізнавальної екскурсії стали гарні емоції, незабутні враження та щирі слова вдячності.
Гвардійці Навчального центру усім сім’ям злагоди, миру та благополуччя.
Група інформації та комунікації Навчального центру НГУ

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