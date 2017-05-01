Легкоатлетичний крос на приз газети до Дня міста Золочева
У День міста Золочева у міському парку відпочинку «Здоров’я» легкоатлети вже від ранку, поки ще трималась приємна прохолода, пробігли крос на приз газети «Наша українська справа», щоб згодом приєднатися до інших святкових заходів. Організатором заходу виступили Золочівська ДЮСШ та Золочівська міська рада.
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