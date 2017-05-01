7 червня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Легкоатлетичний крос на приз газети до Дня міста Золочева

nus.in.ua, 28 тра 2018, 15:28
0
126
Роздрукувати
Легкоатлетичний крос на приз газети до Дня міста Золочева

У День міста Золочева у міському парку відпочинку «Здоров’я» легкоатлети вже від ранку, поки ще трималась приємна прохолода, пробігли крос на приз газети «Наша українська справа», щоб згодом приєднатися до інших святкових заходів. Організатором заходу виступили Золочівська ДЮСШ та Золочівська міська рада.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Золочів святкував день народження

Золочів святкував день народження19

Програма заходів з нагоди святкування Дня міста Золочева

Програма заходів з нагоди святкування Дня міста Золочева4042

Легкоатлетичний крос. День міста Золочева.

Легкоатлетичний крос. День міста Золочева.520

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.