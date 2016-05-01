Золочів святкував день народження

nus.in.ua, 5 червня 2018, 11:21

27 травня містяни Золочева відзначили День міста. Святкування було надзвичайно велелюдним. Не будемо вдаватися у глибокий аналіз події. Просто відзначимо – вельми приємно, що День Золочева припав на велике християнське свято Трійцю, котре здавна відзначаємо по-особливому урочисто і душевно, трепетно зберігаючи численні таємниці народних традицій. Додому на свято завітали багато золочів‘ян і вони мали нагоду запросити численних гостей. А всі разом ми використали чудову можливість зустрітися і поспілкуватись у гостинній урочистій атмосфері. Святкові Богослужіння у храмах міста наповнили усіх високодуховним настроєм. То ж зустрівшись з родичами, однокласниками, учителями, просто знайомими, ми радо спілкувалися. Навіть не усвідомлювали, що ціннішого за ці спілкування годі й пошукати.

А у міському парку відпочинку «Здоров’я» легкоатлети вже від ранку, поки ще трималась приємна прохолода, пробігли крос на приз газети «Наша українська справа», щоб згодом приєднатися до інших святкових заходів. У парку також позмагалися юні шахісти та шашкісти, любителі тримболу, пляжного волейболу. Тут пройшов дитячий шахово-шашковий турнір. А у конкурсах велосипедистів гаряче змагалися вже у справді спекотний полудень. І вже зовсім гаряче було під час шахово-шашкового турніру для дорослих.

Клуб «Аматор» організував велопробіг JollyRide по місту. Стартувавши від міської ради, велосипедисти промчали вулицями міста на кінцеву зупинку у парку відпочинку «Здоров’я».

Незабутнім видовищем на території стадіону на вул. Шухевича став запуск ракет, що його здійснили чемпіони України з ракетно-модельного спорту.

На подвір’ї школи № 1 традиційно учасники конкурсу малюнка на асфальті «Моє рідне місто» з любов‘ю і натхненням творили картини міста своєї мрії. Шкода, що життя цих картин таке коротке.

Справжні спортивні баталії розгорілися під час велопробігу для малюків 5–8 років у сквері «Зелений яр».

А на площі Незалежності веселково розцвів дитячий флешмоб. Щире захоплення, радість і справжнє почуття гордості переповнювало всіх учасників і глядачів цієї пречудової події.

Культурно-мистецька програма за участю місцевих талантів «З днем народження, рідне місто» цвіла розмаїттям талантів.

Жодна душа не залишилась байдужою під час виступу військового оркестру Навчального центру НГУ. А чоловічий вокальний ансамбль «Мікст» Хмельницької обласної філармонії, що приїхав за сприяння ЖБК «Мрія Золочів», дав змогу пригадати давні народні пісні. Глядачі так і рвалися у танок.

У дні скорботні і в дні свят золочів‘яни пам‘ятають всіх, хто боровся за незалежність України в усі часи нашої історії. До пам'ятних місць міста поклали квіти.

Вечір наполегливо намагався втихомирити Золочів. Але нам було не до нього. Свято ж у розпалі. Потішили золочів’ян виступи гуртів «Made in Ukraine», «GONTA» та «Selfy».

І завершувала свято дискотека від Zolochiv.fm, спеціальний гість JULIK, що тривала далеко за північ.

Також під час святкування Дня міста Золочева ми змогли переглянути виставку-продаж воскових свічок, картин, старовинних фотографій, скуштувати смачного меду та продукти бджільництва, козацького кулешу, відвідати атракціони… Скрізь було людно, гамірно, весело. На святі міста, здається, нікому та й ніколи було нудьгувати. Хтось придбав дерев‘яний чудо-масажер, комусь припала до душі дошка чи качалка, коралі, мед, іконка, воскова свічка. Когось запросили на перекладину аж на дві хвилини, обіцяючи винагороду, а комусь захотілося попкорну… Діти залюбки спустошували кишені своїх батьків. А хто не знайшов собі у цей день заняття до душі – йому можна поспівчувати.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Фото Лесі Горготи



та Назара ПАСТЕРНАКА