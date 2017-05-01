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Легкоатлетичний крос. День міста Золочева.

nus.in.ua, 28 тра 2017, 15:07
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Легкоатлетичний крос. День міста Золочева.

Сьогодні, 28 травня 2017, року Золочів святкує свій 594 День народження! Цьогорічна програма святкування Дня міста – вражаюча. Кожен бажаючий зможе прийняти участь у конкурсах та естафетах, відвідати виставки, показ моделей, придбати вироби ручної роботи.

Уже із самого ранку у міському парку відпочинку «Здоров’я» біля Комсомольського озера грають волейбол та тримбол, а недалеко від них спортсмени вже готові до легкоатлетичного кросу. Переможець отримає приз від газети «Наша українська справа».

Детальніше у відео.


 
 

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