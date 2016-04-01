Потрібно все привести до норми закону

nus.in.ua, 23 грудня 2016, 12:25

14 грудня у Золочівській міській раді відбулось засідання постійної депутатської комісії з земельних питань, екології, містобудування, архітектури та охорони історичного середовища міста, де розглядалось питання самочинного захоплення земель загального користування міста підприємцем Ігорем Бартківим.

Нагадаємо, що з 2011 року у Золочеві реалізується проект «Реконструкція площі Вічевої, вул. Шашкевича та прилеглих вулиць в м. Золочеві Львівської області», що приурочений до 200-річчя з дня народження видатного Генія і Будителя Руси – Маркіяна Шашкевича. Фінансування будівельних робіт здійснюється за кошти Державного бюджету України за сприяння багатьох народних депутатів України. Станом на цей час будівельні роботи відбуваються на бульварі Сковороди та площі Вічевій.

На площі Вічевій у м. Золочеві знаходиться будівля колишнього кінотеатру. Власник цієї будівлі Бартків І. М. самочинно, без будь яких документів, що підтверджують правомірність користування земельною ділянкою, розпочав будівництво. Межі будівництва сягають частини бульвару Сковороди і (як було встановлено спеціальною комісією) пошкоджено нові, прокладені вже під час реконструкції, комунікації.

Під час засідання комісією було встановлено, що правовстановлюючих документів на земельну ділянку Ігор Бартків не має. Окрім цього, договір оренди на земельну ділянку, яка знаходиться під будівлею кінотеатру, був дійсним один рік і його термін закінчився у 2006 році. Сам Ігор Бартків апелював до членів комісії:

– Чого міська рада не пропонувала мені продовжити договір оренди? Ми, коли працювали у земельній комісії, то запрошували підприємців і пропонували їм укладати угоди…

На що було піднято відповідні листи, де неодноразово під час кількох каденцій Золочівської міської ради Ігоря Бартківа запрошували у міську раду для укладання договору оренди земельної ділянки. Окрім того, відомо, що Ігор Бартків був головою тієї ж таки земельної комісії. Вочевидь, не випадало цьому поважному депутату писати самому собі листи з вимогою укласти договір оренди.

Також під час дискусії Ігор Бартків заявив про будівництво басейну та кінотеатру і висловив претензію на додаткову площу земельної ділянки для їх обслуговування, а також влаштування автостоянки для ста автомобілів тощо. Апетит у пана Бартківа посилюється пропорційно до безкарності щодо його попередніх дій.

Якої ж думки дійшли депутати Золочівської міської ради?

Тарас ГОРОДИЛОВСЬКИЙ, голова постійної депутатської комісії з земельних питань, екології, містобудування, архітектури та охорони історичного середовища міста:

– На мою думку, потрібно запросити архітекторів, які розробляли містобудівне обгрунтування Ігорю Бартківу, архітекторів, котрі працюють над площею Вічевою і погодити, що й наскільки можливо. Адже є «червоні лінії» забудови, є проект реконструкції площі Вічевої, це історичний ареал. І це мають вивчити фахівці. Не можна забудовувати площу. Це все має гарно проглядатись і зрештою фасадна частина будівлі, яку будує Ігор Бартків, теж має відповідати певним нормам. Це робиться не на один рік і маємо думати про майбутні покоління.

Василь ДЖУЛА, депутат Золочівської міської ради:

– Є землі загального користування міста і є Закон, а точніше – Земельний кодекс України, що передбачає неможливість передачі у приватну власність площ, скверів тощо. Не можна допустити захоплення бульвару Сковороди. Окрім того, якщо немає жодних документів на землю, то про яке будівництво може іти мова?

Михайло РУДИЙ, депутат Золочівської міської ради:

– Сьогодні очевидно, що це питання не інвестицій, не бізнесу, це питання хамства і брехні. І що найосновніше, ми бачимо підміну понять. Ми говоримо про кінотеатр, але ж усі прекрасно бачать, що від усього цього залишилась тільки назва «кінотеатр». Його нема там уже давним-давно. І воно й надалі ітиме по тій же прогресії. Дати дозвіл на басейн? Так при басейні буде ще два супермаркети, ще бар… Говоримо про кінотеатр. Для чого там добудовувати ще площі? Каже підприємець для того, щоб впроваджувати цифрові технології, потрібно три зали. Але ж у Львові є кінотеатри, які мають один зал і якось функціонують. І вони не мають території з сотнею паркомісць для автомобілів. Вважаю, що тут питання набагато простіше і не варто аж так заглиблюватись. Якщо немає дозволу на будівництво, немає землі, то про що можна говорити?

Андрій САВЧУК, депутат Золочівської міської ради:

– На мою думку, тут все сказано. Потрібно просто все привести до норми Закону. І звісно, що той чоловік, який говорить, що це його власність, має розуміти, що це все стоїть на землі, яка є комунальною власністю громади, за яку він громаді мусить платити. І також будемо говорити, що це середмістя, історична частина міста і, якщо там зробити басейн, якщо фасад цієї будівлі буде вписуватись в екстер’єр площі – це одне. Але якщо це буде щось, а ми не знаємо що, бо проекту нам підприємець не показав – то нема чого погоджувати.

Василь МЕДВІДЬ, депутат Золочівської міської ради:

– Сьогодні Ігор Бартків говорить про рішення Господарського суду Львівської області, яким зобов’язують Золочівську міську раду продати земельну ділянку за 67 900 гривень. Але тут потрібно враховувати те, що появились нововиявлені обставини, частина будівель, які знаходяться на цій ділянці перейшли до інших власників. Це також слід враховувати. Це перше. Експертна оцінка втратила чинніть. Це – друге. Тобто ці посилання на ухвалу суду у даному випадку є безпідставними. Щодо будівництва басейну у місті, то тут слід бути чесними. І якщо ми формулюємо питання чи потрібен кінотеатр у Золочеві, то чітко формулюймо: чи потрібен на площі Вічевій, чи деінде. Думаю, що депутати Золочівської міської ради пішли б назустріч підприємцю, який би захотів інвестувати саме у будівництво кінотеатру і басейну. І надали б земельну ділянку в оренду, можливо навіть за 1 гривню в рік, але з чітким формулюванням: «під будівництво кінотеатру і басейну». Це було б правильно. А просто сьогодні говорити про будівництво басейну і не говорити, що це за рахунок площі Вічевої, – це неправильно і не порядно.

Тарас КУЙБІДА, депутат Золочівської міської ради:

– Усе потрібно робити у законному руслі. Тоді все буде добре. Чіткий дозвіл, документи на землю, дозвіл на виконання будівельних робіт, якщо цього немає, то і будувати не можна.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Сьогодні на відповідальності кожного депутата Золочівської міської ради і на моїй відповідальності, як міського голови, стоїть питання зупинення самочинного будівництва і приведення до попереднього стану. Ми не маємо сьогодні якогось упередженого ставлення до Ігоря Бартківа, але ми не можемо поступити інакше, як виконати будівельні роботи, гарно реконструювати площу Вічеву, бульвар Сковороди. Я закликаю до совісті, до розуму, я кличу до порозуміння. Я все ж надіюсь на сумління Ігоря Бартківа, який можливо зрозуміє, що кинув виклик громаді і робить зле. В нього є ще шанс все виправити: демонтувати залитий фундамент добровільно, привести все у попередній стан, сплатити заборговану плату до міського бюджету. Іншого шляху як порозуміння немає.

Проте, якщо буде потрібно, ми зуміємо використати інструмент законодавства для того, щоб захистити інтереси територіальної громади. Ми отримали обґрунтовану відповідь від інспекції Держархбудконтролю, бо на моє звернення було проведено перевірку цього будівництва. У цій відповіді йдеться про те, що Ігоря Бартківа буде притягнено до відповідальності, оскільки комісія визнала будівництво самочинним.

