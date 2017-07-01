Важливо залучати інвестиції

nus.in.ua, 4 тра 2018, 15:13

Минулого тижня міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ побував на запрошення Посла Бельгії на прийомі з нагоди візиту Бельгійсько-Люксембурзької економічної місії у Київ. Детальніше враженнями від візиту ділиться Ігор Михайлович:

– Присутні під час прийому бізнесмени з Люксембургу та Бельгії проявили чималий інтерес до України. Я запросив Надзвичайного і Повноважного Посла Люксембургу Жерара Филиппа до Золочева. Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії Люк Якобс буде у нас з візитом 26 травня під час заходів з нагоди святкування Дня міста Золочева. Напередодні Дня міста у нас відбудеться концерт бельгійських артистів. Посол Люксембургу прийняв запрошення і сказав, що він вибере час для того, щоб відвідати наше місто. Ми обмінялись контактами і домовились про подальшу співпрацю.

Під час таких зустрічей я пропоную ініціативи, які будуть корисними для міста Золочева. З ініціативи Посла Бельгії я відвідав ряд заходів, де обговорюють питання довкілля, поводження з твердими побутовими відходами, питання енергозбереження, кооперації та інші. Ми всі готуємось до того, що на базі Золочева і навколишніх сіл буде утворено об’єднану територіальну громаду і нам потрібно вміло господарювати як в межах міської господарки, так і в сільському секторі. Маємо подумати про сільських жителів насамперед. Сьогодні ми маємо великі холдинги, які засівають землю ріпаком, соняшником, виснажують землю і практично не створюють робочих місць. Наше завдання – вирощувати таку продукцію, яка буде конкурентною в Європі і котра дає багато робочих місць. Зараз шукаю варіанти того як організовувати кооперативний рух в напрямку ягідництва. Тоді наші люди не будуть їхати в Польщу збирати полуницю, а зможуть заробляти тут, в Україні.







На фото (зліва направо): Представник Торгової палати Люксембургу Жанно Ерпелдінг (Jeannot Erpelding), Посол Люксембурга Пан Жерар Филипп (Gérard Philipps), міський голова Зорлочева ігор Гриньків, Посол Бельгії Пан Люк Якобс (Luc Jacobs), Почесний консул України у бельгійській провінції Лімбург Kris Beckers (Кріс Бекерс)