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Можливості, які необхідно реалізовувати

nus.in.ua, 14 липня 2017, 14:24
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Історично Україну та Бельгію пов’язували потоки капіталу й міграції. У Бельгії за минуле століття з’явилося кілька поколінь української діаспори. Велика частина нашої спільної історії не досліджена. Ця поважна і надзвичайно приємна місія випадає на долю нашого і наступних поколінь. А ще народи України і Бельгії потребують значно активнішого співробітництва в усіх царинах міждержавних, економічних, людських стосунків.
Цими вихідними Золочів, на запрошення міського голови, з неофіційним візитом відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні Люк Якобс.
Довідка: Люк Якобс вивчав право у Левенському католицькому університеті та соціальну політику в Брюссельському вільному університеті. На дипломатичній службі Бельгії від 1986 року. До 2002 року працював у посольствах в Ірландії, Канаді, Чехії, керував відділом двосторонніх відносин із країнами ЄС, що тоді були кандидатами на вступ. У 2002–2007 –  обіймав різні посади у представництві своєї держави у Євросоюзі. У 2007–2011— генеральний консул Бельгії в Марокко; у 2011–2014 — директор з питань економічного і валютного союзу, європейської соціальної, екологічної політики МЗС Бельгії. У 2014 році призначений Надзвичайним і Повноважним Послом Бельгії в Україні.
Зустрічав поважного гостя міський голова Золочева Ігор Гриньків. Під час перебування у Золочеві посол ознайомився з роботою сміттєсортувального комплексу. «Культура поводження з побутовими відходами в Європі налагоджена давно, і з цим не виникає ніяких проблем. Це чудово, що ваше місто робить такі важливі кроки у цьому питанні», – зазначив дипломат.
Сподабалась гостеві і реконструйована центральна частина нашого міста, і Золочівський замок, і костел Успіння Пресятої Діви Марії.
Люк Якобс підкреслив, що незважаючи на складну економічну та політичну ситуацію в державі, робити такі значущі кроки в розвитку міста в змозі лише дійсно наполеглива та працьовита людина.
Люк Якобс, Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні:
− Зв’язки Бельгії з західною частиною України дуже давні, тут були дуже давні трудові зв’язки. Я вражений Золочевом, вражений його красою, історичною величчю та рівнем його розвитку. Золочів на крок попереду інших подібних міст. Я провів у місті два дні сповнених чудових вражень і багато побачив такого, чого немає в інших містах України. Золочів і його околиці таять в собі великий потенціал. Це потенціал історичний, туристичний. Вразив красою Золочівський замок, пам’ятки, які розташовані безпосередньо у місті, старий дерев’яний храм у селі Сасів, Монастир, Костел та замок у Підгірцях. Це ті місця, які хочеш відвідати хоча б ще раз. Є у міста потенціал рекреаційний, тут можна вирощувати екологічно чисту продукцію, місто готове впроваджувати і вже впроваджує нові енергоощадні технології.  Я це побачив на прикладі сміттєсортувального комплексу, міських котелень, які працюють на біомасі. Золочів − місто, яке береже свою культуру та поважає культуру інших народів, які тут проживали, береже історію, відроджується на очах. Ми обговорили із міським головою багато різних питань, над якими можемо спільно працювати. У мене є багато ідей. Місто є доволі компактним. Його розташування і кількість населення ідеально підходять для того, щоб тут зробити типову модель сучасного європейського міста, приклад якого можна буде поширювати на інші міста України і не лише України. Вдячний міському голові Золочева Ігорю Гриньківу за теплий прийом, за те, що стільки часу приділив для того, щоб я якомога більше довідався про Золочів, про Україну. Я побачив прогресивного мера європейського міста, який ставить високі цілі і впевнено крокує вперед заради їх досягнення. Думаю, що попереду у нас багато спільної праці.
Візит до Золочева гостя такого високого рангу дає можливість не лише популяризувати наше славне історичне місто в Європі, приваблювати туристів, але й відкриває нові можливості для співпраці.
Леся ГОРГОТА

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