Якщо дорослі смітять, то вони – свині

nus.in.ua, 4 тра 2018, 15:04

Діти теж можуть обурюватись! А як інакше? Від нас щодня і в школі, і вдома вимагають належної поведінки дорослі. І ми стараємось щодня поводитись так, щоб не розчарувати їх. Але як поводяться самі окремі дорослі! Минулої суботи на дитячому майданчику на вул. Пушкіна до вечора лунав дитячий сміх і галас. Нам кілька разів дорослі робили зауваження за це. Але ж ми діти. Ми катались на гойдалках, бігали, копали м’яча, їли морозиво і чемно кидали обгортки у смітник. Бо на майданчику аж три урни для сміття і ми знаємо, для чого вони тут стоять. Коли вже вечоріло на майданчик прийшли дорослі, які були трохи дивні. Діти розійшлись. А в неділю зранку на майданчику творився жах. Тут валялись пляшки з-під пива та горілки, пластикові стаканчики, голови і хребти з риби, сміття. Пригріло сонечко і почали роїтись мухи. Все це навколо смітника! Все це валялось всю неділю, до наступного ранку кількість сміття лише збільшилась.

Ми з друзями в понеділок купили рукавички, взяли пакети і прибрали сміття, бо чекати до середи, поки його заберуть прибиральники не хотіли. Ця картина була огидною. А ще огидними вважаю тих дорослих, які це зробили. Огидним вважаю того чоловіка, який сміявся із нас і тьоті Єви, котра нам прийшла на допомогу. Справжні чоловіки так не чинять.

Діти звертаються до дорослих, щоб ті не смітили на їхньому майданчику, не розпивали на лавочках спиртні напої. Який ви нам приклад подаєте? А ще нам страшно, коли ви приходите на дитячий майданчик з собаками. Не вигулюйте собак на дитячому майданчику, бо ми граємось у піску, а потім хворіємо. Поруч є майданчик з будівельним сміттям, де можна вигулювати собак.

Діти звертаються до поліції.

Шановні поліцаї, ви щодня по кілька разів проїжджаєте своєю красивою машинкою повз наш майданчик. І ввечері теж катаєтесь. Це, щоб похизуватись блималкою перед дітьми? Чому ви не зупинитесь біля дитячого майданчика, коли бачите там дорослих дядьків, які п’ють пиво? Чому не проженете їх вночі? Чому не звертаєте уваги, хто вештається поруч і просто спостерігає за нами. Нас у школі вчать як поводитись, коли ми бачимо дивних і підозрілих людей, щоб не сталось біди. А Вас вчили, яка небезпека може загрожувати дітям?



Артур ХОМІЦЬКИЙ,

учень 4 класу Золочівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3