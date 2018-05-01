Урочисто відкрили дитячий майданчик
29 квітня 2018 року у селі Ясенівці Золочівського району відбулося відкриття дитячого майданчика.
Кошти на прохання громади села залучив з державного бюджету народний депутат України Тарас Батенко. Освятив майданчик о. Микола Мандрик.
Право перерізати символічну стрічку та відкрити дитячий майданчик було надано голові Ясеновецької сільської ради Василю Мисаку, директору Ясеновецького НВК Раку Михайлу Миколайовичу та народному депутатові України Тарасові Батенку.
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