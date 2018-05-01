Урочисто відкрили дитячий майданчик

nus.in.ua, 4 тра 2018, 15:03

​29 квітня 2018 року у селі Ясенівці Золочівського району відбулося відкриття дитячого майданчика​. ​

Кошти на прохання громади села залучив з державного бюджету народний депутат України Тарас Батенко. ​Освятив майданчик о. Микола Мандрик. ​

​Право перерізати символічну стрічку та відкрити дитячий майданчик було надано ​голові Ясеновецької сільської ради Василю Мисаку, директору Ясеновецького НВК Раку Михайлу Миколайовичу та народному депутатові України Тарасові Батенку.