Кредитні спілки не можуть бути неприбутковими організаціями

nus.in.ua, 11 січня 2017, 14:17

Державна фіскальна служба Українилистом від 28.12.2014 р № 41193/7/99-99-12-02-17 роз`яснила деякі питання щодо діяльності кредитних спілок. Зокрема, у разі утворення кредитної спілки в порядку, визначеному Законом України від 20.12.2001 № 2908 «Про кредитні спілки», такою кредитною спілкою не можуть бути дотримані вимоги, встановлені п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, стосовно одночасної відповідності вимогам щодо утворення кредитної спілки в порядку, визначеному Законом № 2908, та заборони в установчих документах розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації,працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Кредитні спілки як фінансові установи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, є платниками податку на прибуток та зобов'язані нараховувати та сплачувати податок на прибуток у порядку,встановленому розділом III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.​

Cектор організації роботи Буської ОДПІ