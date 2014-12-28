Кредитні спілки не можуть бути неприбутковими організаціями
Державна фіскальна служба Українилистом від 28.12.2014 р № 41193/7/99-99-12-02-17 роз`яснила деякі питання щодо діяльності кредитних спілок. Зокрема, у разі утворення кредитної спілки в порядку, визначеному Законом України від 20.12.2001 № 2908 «Про кредитні спілки», такою кредитною спілкою не можуть бути дотримані вимоги, встановлені п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, стосовно одночасної відповідності вимогам щодо утворення кредитної спілки в порядку, визначеному Законом № 2908, та заборони в установчих документах розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації,працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
Кредитні спілки як фінансові установи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, є платниками податку на прибуток та зобов'язані нараховувати та сплачувати податок на прибуток у порядку,встановленому розділом III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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