nus.in.ua, 27 квітня 2018, 17:39

Всім добре відомо, що мозок складається з двох частин: лівої і правої. Завдання у них різні. І при цьому у когось функціонує краще ліва частина, у когось права, а у найщасливіших – обидві. Виграють, звісно, останні, бо використовують своє багатство максимально.

Найголовніший інструмент для розвитку мозку – руки. Діючи двома руками, людина розвиває обидві півкулі.

Ментальна арифметика – саме той інструмент, що дозволяє одночасно використовувати обидві руки, здійснюючи операції з кісточками на рахівницях. Паралельно діти навчаються робити обчислення, лише уявляючи рахівницю в своїй уяві. Таким чином, задіяні обидві півкулі головного мозку: і ліва, яка відповідає за логіку, і права, яка відповідає за образи.

У Золочеві діє Indigo Club Zolochiv, який займається основами «Ментальної арифметики» з дітьми віком від 5 до 14 років.

За сприянням Золочівської районної бібліотеки 22 квітня 2018 року в Читальному залі Районної бібліотеки імені Івана Франка Центром ментальної арифметики Indigo Mental Club- Золочів для дітей була проведена районна олімпіада з ментальної арифметики. Нагадаю, що ментальна арифметика, це унікальна методика розвитку дитячого інтелекту, яка отримала велике поширення в країнах Азії та набуває все більшої популярності в Україні.

Тренери «Indigo Mental Club-Золочів» Леся Лабаз, Юля Богуш, Христина Семків впродовж дня провели змагання між сотнею учасників клубу. Перше місце отримали Вероніка Смерека, Соломія Мудра, Ярина Мудра, Катерина Богуш, Анна Шайген. Друге – Христина Малькевич, Артем Борисенко, Анджела Юреско, Вікторія Остап’юк, Вікторія Додусенко. Третє місце отримали – Віталій Чиж, Володимир Гаман, Маркіян Брух, Ярослав Терещук, Іванна Бурик. Вітаємо переможців та тішимось, що місто Золочів має спеціалістів, які можуть запропонувати дітям таку інноваційну програму розвитку юних золочів’ян, котрі показують такі хороші результати.



Оксана КУШНІР