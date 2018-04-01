Учасників «Кубка Чемпіонів» нагородили гравці та директор «Ниви»
З 1 до 3 квітня у Тернополі відбувся Всеукраїнський дитячо-юнацький турнір з футболу «Кубок Чемпіонів» серед дітей 2009–2010 років народження.
Участь у змаганнях взяли десять команд з Тернополя, Золочева, Хмельницького, Івано-Франківська, Чорткова та Кагарлика.
Впродовж трьох днів команди змагались між собою у двох підгрупах по п‘ять команд у кожній.
Команда Золочівської ДЮСШ (тренери Ярослав Завальнюк та Ігор Токар) потрапила у групу «Б» разом із командами «Чемпіон-1», «Ураган-2» (Івано-Франківськ), «Атлет-1» (Чортків), «Кагарлик-2» (Київська обл.).
Група «А»: «Ураган-1», «Чемпіон-2», «Кагарлик-1», «Новатор» (Хмельницький), «Атлет-2».
Результати матчів Золочів: Золочів – Чемпіон-1 – 5:2 (три голи забив – Артем Федушко, два – Кондратський); Золочів – Ураган-2 – 3:2 (два – Василь Гураль, один Ярослав Кондратський); Золочів–Атлет (Чортків) – 2:1 (два – Ярослав Кондратський); Золочів – Кагарлик-2 – 1:4.
Набравши дев‘ять очок, наша команда стала переможцем групи «Б». За положенням змагання проводились без турнірних завдань, тому стикових матчів не було. Команда Золочівської ДЮСШ виступала у складі: Євген Гимон, Василь Гураль, Артем Федушко, Остап Лебідь, Костя Дрозд, Роман Замрій, Вадим Суб, Арсен Коваленко, Назар Іващенко, Ярослав Кондратський. І за набраними очками потрапила у двійку кращих. Кращим гравцем визнано Артема Федушка.
Участь у церемонії нагородження «Кубка Чемпіонів» взяли директор ФК «Нива» Дмитро Андрієшин, а також капітан Костянтин Пікуль та віце-капітан команди Богдан Слоневський, які вручили юним гравцям грамоти, медалі та командні кубки.
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