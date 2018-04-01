Вкласти свою дещицю у добрі справи
nus.in.ua, 27 квітня 2018, 15:32
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У міському парку «Здоров'я» робота не припиняється, здається, ні на день. У вівторок тут відбулась чергова толока з висадження дерев. До спільної праці з комунальниками стали також міський голова Золочева Ігор Гриньків, студенти Золочівського коледжу НУ «Львівська політехніка», підприємці, депутати Золочівської районної і міської ради.Роман ЯЩУК, депутат Золочівської міської ради:
– Сьогодні прийшли на підмогу місту разом з колегою Тарасом Торським, прихопивши із собою бензобур. Робота дуже важка. У парку чимало коріння, лопатою копати ями під дерева важко, а так «механізованим» способом за півгодини можна близько півсотні ям накопати. Приємно, що у місті проводиться так багато роботи з озеленення, що сам маю нагоду долучитись до праці. Он скільки сосен висадили. За рік-два піднімуться і парк буде годі впізнати.
Тарас ГАРДИГУРА, студент Золочівського коледжу НУ «Львівська політехніка»:
– Я цьогоріч маю нагоду вже вдруге долучитись до праці. Вже вдруге саджу у міському парку сосни. Запрошую молодь Золочева до спільної праці. Це насправді дуже важливо. І це дуже круто працювати для міста, усвідомлювати, що вже за кілька років ти прогулюватимешся парком з думкою про те, що і сам вклав сюди свою дещицю добрих справ.
Дмитро ШЛЯХЕТКО, майстер з благоустрою Золочівського МВЖКП:
– Роботи у комунальників вистачає на весь рік. Дуже важко сказати, котра пора для нас є гарячою. Дуже вдячний, що нам на підмогу завжди приходить міський голова, депутати, молодь, звичайні мешканці. Ще трохи і в парку почнуться косовиці. То ж часу на відпочинок немає.
Леся ГОРГОТА
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