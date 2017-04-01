Писанки прикрасять місто на Великдень

nus.in.ua, 11 квітня 2017, 14:59

5 квітня у стінах ЦДЮТ розпочалась підготовка до Великодніх свят. Зразковий гурток образотворчого мистецтва під керівництвом Оксани Володимирівни Кирилової почали малювати одну із писанок, які прикрашатимуть Золочів на Великдень.

«Ми вперше розмальовуємо таку велику писанку. Пропозиція поступила від міського голови Ігоря Михайловича і ми з радістю підтримали таку ідею. Усі дуже захопились цим проектом. Ми вирішили виконати писанку в традиційному стилі:,малюємо львівську зірочку, використовуючи традиційні кольори: жовтий, червоний, оранжевий, фіолетовий і чорний. Усі білі лінії зберігаються як і при виконанні звичайної писанки. Символіці та кольору надавали багато значення, гуртом вирішували як її розфарбовувати», – розповіла Оксана Володимирівна.

Тетяна Буряк, Богдан Чепелюк, Марія Чепелюк, Анастасія Торська, Анастасія Фесюк, Вероніка Безпалько, Максим Смолінський, Ірина Никулишин, Марія Гурнацька, Катя Беспалько, Анастасія Мудра – діти, які роблять Золочів красивішим, за що їм велика вдячність.

Усі бажаючі зможуть побачити надзвичайну писанку на виставці у центрі міста. Більше того, така писанка буде не єдина. Аж 14 писанок прикрашатимуть місто в дні Великодніх свят. Окрім мальованих, буде ще 3 писанки ковані. Надіємося, що це стане традицією і кожного року наше місто прикрашатиме все більше і більше писанок.

Мар'яна БОЙКО