14 квітня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Ліцеїсти – найсильніші у гирьовому спорті

nus.in.ua, 13 квітня 2018, 13:15
0
5
Роздрукувати
Ліцеїсти – найсильніші у гирьовому спорті

Учні Золочівського професійного ліцею цікаво та змістовно проводять свій позаурочний час. Вони займаються у різних гуртках та спортивних секціях. Однією із найкращих є спортивна секція з гирьового спорту, девіз якої «Кожен може стати сильним». При систематичних заняттях фізичними вправами з гирями зміцнюється не тільки організм, а й воля, виробляється енергія, інтенсивніше відчувається радість життя.
Це в повній мірі підтвердили наші спортсмени, які нещодавно успішно виступили на обласних змаганнях серед навчальних закладів профтехосвіти. У змаганнях найлегших (вагова категорія до 60 кг) не було рівних учню гр. №16 Назару Іваськіву. У ваговій категорії до 65 кг чемпіоном став Михайло Панас, до 70 кг – честь ліцею захищав учень гр. №14 Павло Карпченко, який є учасником республіканських змагань, кандидат у майстри спорту. Він 40 разів підняв гирю вагою 24 кг. Також яскраво у цій категорії виступив учень гр. №16 Василь Сухарюк (30 разів).
Наші гирьовики поступилися тільки у ваговій категорії до 90 кг. У цій групі другим став Михайло Мазур, учень гр. №37, який виступав із травмою. А найпрестижнішою ваговою категорією є важка – понад 100 кг. Тут не було рівних нашому Святославу Приступі, учню гр. №26. У загальному командному заліку золочівські ліцеїсти стали чемпіонами. Переможці та призери нагороджені дипломами і грамотами. Спортсмени нашої команди включені до збірної області, які візьмуть участь у республіканській Спартакіаді. Вкотре наші юнаки довели, що кожен може стати сильним, все залежить від нього самого.
Підготував  команду до змагань викладач фізичного виховання Михайло Зозуля.

М. Нагірна, заст. директора з НВР 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Кращі в організації спортивної роботи

Кращі в організації спортивної роботи421

Мама, тато, я – спортивна сім'я

Мама, тато, я – спортивна сім'я2746

Золочівський профліцей – срібний призер

Золочівський профліцей – срібний призер545

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.