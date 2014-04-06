Ліцеїсти – найсильніші у гирьовому спорті
Учні Золочівського професійного ліцею цікаво та змістовно проводять свій позаурочний час. Вони займаються у різних гуртках та спортивних секціях. Однією із найкращих є спортивна секція з гирьового спорту, девіз якої «Кожен може стати сильним». При систематичних заняттях фізичними вправами з гирями зміцнюється не тільки організм, а й воля, виробляється енергія, інтенсивніше відчувається радість життя.
Це в повній мірі підтвердили наші спортсмени, які нещодавно успішно виступили на обласних змаганнях серед навчальних закладів профтехосвіти. У змаганнях найлегших (вагова категорія до 60 кг) не було рівних учню гр. №16 Назару Іваськіву. У ваговій категорії до 65 кг чемпіоном став Михайло Панас, до 70 кг – честь ліцею захищав учень гр. №14 Павло Карпченко, який є учасником республіканських змагань, кандидат у майстри спорту. Він 40 разів підняв гирю вагою 24 кг. Також яскраво у цій категорії виступив учень гр. №16 Василь Сухарюк (30 разів).
Наші гирьовики поступилися тільки у ваговій категорії до 90 кг. У цій групі другим став Михайло Мазур, учень гр. №37, який виступав із травмою. А найпрестижнішою ваговою категорією є важка – понад 100 кг. Тут не було рівних нашому Святославу Приступі, учню гр. №26. У загальному командному заліку золочівські ліцеїсти стали чемпіонами. Переможці та призери нагороджені дипломами і грамотами. Спортсмени нашої команди включені до збірної області, які візьмуть участь у республіканській Спартакіаді. Вкотре наші юнаки довели, що кожен може стати сильним, все залежить від нього самого.
Підготував команду до змагань викладач фізичного виховання Михайло Зозуля.
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