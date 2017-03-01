Дні відкритих дверей у Золочівському професійному ліцеї. робітнича професія має попит на ринку праці

nus.in.ua, 13 квітня 2018, 13:13

За доброю традицією 27 та 28 березня у Золочівському професійному ліцеї відбувся захід, метою якого є ознайомлення із матеріальною базою закладу, умовами навчання та залучення учнів випускних класів шкіл міста і району до вибору робітничої професії.

У ці дні в ліцеї було людно та гамірно, тому що відвідали його учні багатьох шкіл району, міста, усі бажаючі.

З кожним роком стрімко росте цікавість молоді до робітничих професій, які потрібні на ринку праці та приносять не тільки задоволення, а й матеріальне забезпечення випускнику ліцею. Після завершення навчання роботодавці залюбки пропонують роботу висококваліфікованим робітникам.

Золочівський професійний ліцей має сучасні обладнані кабінети, виробничі майстерні та лабораторії. Учнів навчають висококваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання.

Для гостей підготували виставку учнівських робіт із професій «Кравець», «Кухар», «Електрогазозварник» та гуртків технічної та художньо-прикладної творчості: «Юний художник» (кер. М. Присяжна), «Різьба по дереву» (кер. В. Крупа), «Вишиванка» (кер. Л. Демид). У спортивному залі присутні могли спостерігати за тренуванням із гирьового спорту для участі ліцеїстів в обласних змаганнях. Наприкінці зустрічі усіх запрошених пригощали гарячим чаєм та запашними булочками, які приготували учні-кухарі.

Адміністрація ліцею висловлює подяку за співпрацю директорам Золочівської ЗОШ № 2, Вороняківської, Струтинської, Жуківської, Сасівської загальноосвітніх шкіл та Словітського, Ясеновецького НВК. А усіх охочих здобути професію до душі запрошуємо на навчання у наш заклад.

Усю інформацію про ліцей Ви можете отримати на сайті:

http://zpl-lv./lviv.ua/





М. Нагірна,

заступник директора з НВР