День відкритих дверей у Золочівському професІйному ліцеї

nus.in.ua, 3 березня 2017, 13:00

За доброю традицією 22 та 23 лютого у Золочівському професійному ліцеї відбувся щорічний День відкритих дверей – захід, метою якого є: залучити абітурієнтів, відповісти на всі їхні питання стосовно умов вступу та напрямків навчання.

Ліцей відкриває двері для усіх бажаючих дізнатися про навчальний заклад та робітничу професію, яку кожен зможе тут освоїти.

У ці дні в ліцей прийшли всі, хто стоїть на порозі дорослого життя, першим кроком у яке є вибір такої професії, яка буде не лише забезпечувати матеріальні потреби, а й приносити задоволення. На ринку праці стрімко росте тенденція популярності робітничих професій, які є актуальними в наш час, і роботодавці залюбки беруть на роботу висококваліфікованих робітників.

Саме таких висококваліфікованих робітників готують у ліцеї, який має потужну матеріально-технічну базу, сучасні обладнані кабінети, лабораторії та майстерні, а педагогічний колектив ліцею є справжньою гордістю.

До профліцею завітали учні 9-х та 11-х класів загальноосвітніх шкіл району.

Найбільше захоплення гостей викликала виставка учнівських робіт з професій, за якими проводиться підготовка у навчальному закладі та виступ членів гуртків художньої самодіяльності. Фрагмент літературно-музичної композиції, присвячений Героям Небесної Сотні, нікого не залишив байдужим у залі. Веселий настрій у сценці «Такі Діти» дарували учні – учасники драматичного гуртка – В. Мінєєв (гр. № 17) і Б. Підгірний (гр. № 18). Для гостей співали учасники вокально-інструментального гуртка Х. Болюбаш і Х. Вихованець (гр. № 38. Авторський вірш «Українці» прочитав В. Мищишин (гр. № 17), учасник гуртка «Дивослово». Звичайно, не обійшлося без показу моделей, адже тут здобувають професію «Кравець».

Після проведеної профорієнтаційної роботи гості профліцею – учні шкіл району, були запрошені в ліцейну їдальню на частуваня запашними пиріжками і чаєм. Тут уже себе проявили ліцеїсти-кухарі.

День відкритих дверей став цікавим відкриттям для майбутніх випускників шкіл, які зроблять правильний вибір професії, а Золочівський професійний ліцей чекає на поповнення сім’ї майбутніх першокурсників, щоб стати частиною великої і дружньої родини. Команда ліцею буде робити все, щоб молодь, яка тут буде навчатись, завжди була в зоні комфорту.