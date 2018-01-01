Диво Різдвяної ночі

nus.in.ua, 9 лютого 2018, 13:38

4 лютого у районному Народному домі відбулась вистава «Різдвяна ніч сучасної Диканьки», режисером і постановником якої став Іван Андрійович Вархола, керівник Золочівського народного театру. Актори Неля Вовк, Тетяна Магола, Любов Мисак, Олеся Рожелюк, Зоряна Шептицька, Володимир Шафранський, Юрій Кулішко, Михайло Шептицький та Анатолій Васильєв майстерно зіграли свої ролі відомих персонажів з повісті Миколи Гоголя, а родзинкою вистави стало перевтілення та легке нашарування сучасного світогляду та менталітету на всім відомий твір. Особливо яскраво виражена прагматична роль Оксани, яка довго не переживає про зникнення Вакули та поспішає до Італії у пошуках потенційного грошовитого чоловіка (може, самого Челентано?). Але її Вакула залишається вірним своєму коханню, тому ця історія закінчується «хеппіендом». Автор ідеї вистави демонструє глядачеві, що персонажі Солоха, кумасі, дяк, мер міста Диканьки – всі до одного мають своїх прототипів у нашому суспільстві, змушуючи кожного присутнього заглянути у дзеркало своєї душі – може, там причаївся гріх зради чи лукавства, гніву, а, може, і не один? Свято Божого Різдва, як знак всепрощення, настає для всього людства, як шанс схаменутись та подати руки – перепросити родичів та сусідів, повернутись обличчям один до одного членам сім’ї, відкрити обійми для найдорожчих. Неповторною окрасою вечора став виступ народного вокального ансамблю «Древо» (керівник Ольга Чепелюк), колядки якого чудово ввійшли в атмосферу Різдвяного Дива.



Єва ТОЦЬКА

Фото автора