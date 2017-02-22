Перший крок проти рейдерського захоплення землі у Золочеві зроблено

nus.in.ua, 7 вересня 2017, 13:37

Неймовірні ситуації можуть відбутися з кожним. Але щоб земля зникла з під твого будинку, який знаходиться в твоїй приватній власності – це вже занадто. Але така схема рейдерського захоплення землі придумана в м. Золочеві підприємцем Б. за допомогою судді Львівського окружного адміністративного суду п. Г., яка своїм рішенням змусила реєстратора Глинянської міської ради провести державну реєстрацію права власності на землю, яка знаходиться під приватними будівлями інших осіб та захоплює частину бульвару Сковороди та Вічевої площі, на якій розміщено пам’ятник М. Шашкевичу, за підприємцем Б. Рішення було прийняте без залучення осіб, на яких воно могло вплинути. Тому ні міська рада, ні підприємці про це не знали. Коли рішення вступило в законну силу, підприємець Б. зареєстрував земельну ділянку і, щоб заплутати рейдерську схему захоплення чужої землі, перепродав її громадянину Д., який проживає в м. Тернополі.

Але я вам хочу розказати історію знаного в м. Золочеві підприємця, інваліда ІІ групи з дитинства Богдана Михайловича Бучковського. Вийшовши одного разу на роботу, він дізнався, що під його магазином, який він збудував, здав в експлуатацію та оформив право власності на нього в 2008 році, знаходиться приватна земля підприємця Б. Він звернувся до Золочівської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки і, отримавши згоду, звернувся у відділ Держгеокадастру в Золочівському районі, де йому відмовили в реєстрації договору оренди, тому що його земельна ділянка накладається на земельну ділянку, що знаходиться в приватній власності. Порадившись з юристами, підприємець прийняв рішення звернутися з апеляційною скаргою до Львівського апеляційного адміністративного суду. Одночасно Б. М. Бучковський звернувся за правовою допомогою до Буського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги. Зважаючи на своє погане здоров’я, Богданом Бучковським була зроблена спроба за допомогою працівників Буського місцевого центру врегулювати питання володіння землею досудово, але друга сторона не запропонувала жодних законних способів вирішення питання. Тому, незважаючи на психологічний тиск, який чинився на інваліда-підприємця, справа дійшла до суду. І погодившись з доводами адвоката, прокурора та міського голови м. Золочева І. Гриньківа Львівський апеляційний адміністративний суд 04.09.2017 р. скасував незаконну постанову Львівського окружного адміністративного суду від 22.02.2017 р. за позовом громадянина Б. до державного реєстратора прав на нерухоме майно Глинянської міської ради Золочівського району про реєстрацію права власності на земельну ділянку на площі Вічевій, 1 в м. Золочеві. Перший крок, щодо скасування рейдерського захоплення землі в м. Золочеві зроблено.

Якщо у вас виникають питання юридичного характеру, просимо звертатися до Бюро правової допомоги, які знаходяться в кожному районному центрі або до Буського місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги в м. Буськ, вул. Петрушевича 8, тел. (03264) 2-11-12. Безоплатна правова допомога доступна всім мешканцям нашого краю. Ми працюємо для вас.



Іван Закала,

інтегратор Буського МЦ БВПД

