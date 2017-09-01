Заходи системи безоплатної правової допомоги на Львівщині щодо роз’яснення земельної реформи
Нещодавно Уряд підтримав ініціативу Міністерства юстиції України щодо створення в регіонах оперативних штабів, покликаних боротися зі спробами рейдерських захоплень земель та зібраного врожаю.
10 серпня 2017 року, за результатами проведення наради Міністра юстиції України Павла Петренка щодо проведення комплексу заходів з роз’яснення земельної реформи, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області підготував графік роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги на період з 14 серпня 2017 року до 14 жовтня 2017 року.
Відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги 03 жовтня о 15 год. в приміщенні Бортківської сільської радивідбудеться виїзд групи спеціалістів для надання правової допомоги населенню.
Повідомляємо, що мобільні точки доступу до системи безоплатної правової допомоги у вищезазначений період працюватимуть у 173 селах та селищах Львівщини.
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