nus.in.ua, 11 січня 2018, 14:02

Різдво – пора чудес, втілення любові і добра. Час, коли відбуваються дива, коли повсюдно царює добро та любов. ГО «Центр громадянських ініціатив «Ми разом» подарувала справжнє диво для нечуючих дітей з інвалідністю Донецької та Луганської областей, організувавши екскурсійну поїздку у місто Львів на Різдвяні канікули. Окрім екскурсій старовинним Львовом, діти також відвідали Золочів, зокрема Золочівський замок.

– Щорічно на Новорічні та Різдвяні свята наша команда готує для нечуючих дітей Донецької та Луганської областей сюрпризи, – розповідає керівник групи Наталія БУКІНА. – В цьому ми знаходимо своє натхнення і можливість дарувати радість дітям. Це завжди благодійні проекти, до яких долучаються наші рідні, друзі, знайомі, партнери, бізнесмени, корпорації, представники влади. Завдяки спільним зусиллям багатьох людей і відбувся проект «Різдвяні канікули у Львові» для дітей з Краматорська, Костянтинівки, Сватового, Северодонецька, які зранку, 8 січня прибули до Києва, а вже ввечері вирушили до Львова. Діти сповнені вражень. Адже вчора вони знайомились із Львовом, його традиціями, історією, мандрували на екскурсійному трамвайчику, піднялись на Ратушу, побачили панораму міста з висоти пташиного польоту та занурились в таємничу атмосферу підземелля міста. А вже сьогодні вони подорожують Золотою підковою Львівщини. Цю мандрівку старовинними замками нам подарувала Золочівська міська рада. Особливо хочу подякувати заступнику міського голови Богдану Рибасі за розуміння та сприяння. Завтра буде ще один день у Львові, а ввечері вирушаємо у Київ. Там діти також матимуть культурно-прсвітницьку програму. Дуже хочемо показати цим дітям саме таку Україну, якою вона є насправді – багатогранною, з її культурним, історичним розмаїттям. Адже вона у нас – одна.

Переконана, що це будуть незабутні Різдвяні канікули.



