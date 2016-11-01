Невичерпне пісенне джерело

nus.in.ua, 15 грудня 2017, 15:07

У неділю, 10 грудня, на сцені Бродівського районного Народного дому, в рамках обласного етнофестивалю відбулася презентація творчих колективів Золочівщини «Не міліє пісні джерело». Вже у фойє бродівчани мали нагоду поринути у безмежність творчості митців нашого краю, оглядаючи виставку «Золочівщина – земля Маркіяна Шашкевича».

Учасників вітали голова Золочівської райдержадміністрації Володимир Недзельський, перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець, директор Львівського обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи Роман Береза.

Першими пісенне джерело Золочівщини відкрили учасники Народного вокального ансамблю «Древо» Золочівського РНД ( керівник Ольга Чепелюк) виконав пісні «Україно, краю наш» та «Ой летіли гусоньки».

Чоловіча вокальна формація (керівник Ігор Войтович) піснею «Золочівщина» (музика Ігоря Войтовича, вірші Ольги Кіс) повела закоханих у пісню потаємними стежинами рідного краю.

Глядачі захоплено слухали літературно-хореографічну композицію «Піднімайся з колін, моя земле» у виконанні читця Тетяни Вітки та народного танцювального колективу «Первоцвіт».

Шквал оплесків зірвав народний ансамбль пісні і музики «Ясени» НД с. Ясенівці (керівник Микола Кіт), який виконав українські народні пісні «Як за дальнім небосхилом» та «Розпрягайте, хлопці, коні».

Чистими, цілющими крапельками падали в серця бродівчан чудові пісні у виконанні вокального дуету Ірини Лукаш і Тараса Плотиці («Кохати час»), фольклорного ансамблю «Вербиченька» НД с. Підгір’я (керівник Марія Бишевська) – «Нині, нині мами нема», соліста Ореста Масника («Море зайвих слів»). У вирі концерту закружляв аматорський хореографічний ансамбль «Іриски» НД селища Поморяни (керівник Уляна Стадник). Незабутньою «Червоною рутою» Володимира Івасюка зачарували зал Оксана Квас і народний танцювальний колектив «Первоцвіт»).

І завирував справжній пісенний водограй. «Розцвітай, моя любове» та «У милого очі сині» милував чудовим співом народний жіночий вокальний ансамбль «Пори року» (керівник Ірина Весна)

Разом з Анною Богачевською вголос чи подумки співали глядачі одну з найулюбленіших українських народних пісень «Цвіте терен».

Пісня «Моя Україна» у виконанні Тетяни Козловської піднесла усіх на крилах безмежної любові до Батьківщини.

Найвразливіші струни кожної душі торкнулась пісня «Осіннє золото» у виконанні начальника відділу культури та туризмуЗолочівської РДА Миколи Решітника.

Але жартівлива українська народна пісня «Чоловіче, не лаймося», що її обрав фольклорний ансамбль «Луківчанка» НД с. Лука (керівник Ольга Руд), розвіяла мінорний настрій глядачів.

А запальний «Гопак» у виконанні «Первоцвіту» (керівник Юрій Сидорович) збадьорив і дав можливість зачерпнути і досхочу напитися з чудодійного джерела народного танцю.

Недовершеним був би концерт золочів‘ян без духового оркестру Навчального центру Національної гвардії України (керівник майор Богдан Ружицький). І завирувала, розсипаючи мелодійні барви золотої осені «Осіння заметіль».

Вірші про Україну декламують читці театру «Слово» Єва Дротин і Олеся Іванишин.

Гвардійці Євген Клак, Володимир Українець та Ігор Стефура у супроводі оркестру виконують пісню «Вставай, Україно». А в цей час великий рушник єдності об‘єднав усіх на сцені та залі, як символ єдиної родини, єдиної соборної України.

І у цьому вирі любові, мистецтва та жарту чудово господарювала ведуча концерту методист Марія Квас.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА



