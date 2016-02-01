Фітнес для гостей

nus.in.ua, 29 січня 2018, 11:13

Діти зі Скадовська, котрі пербували у Золочеві під час зимових канікул, відвідали центр фізичного здоров‘я «Спорт для всіх».

Засновник центру «Спорт для всіх» Ярослав Максимович поділився спогадами про створення центру:

– «Спорт для всіх» – так називається наш заклад. Тут колись була державна аптека. Ми зробили реконструкцію, десь з 2011 року. Тут все зроблено для дітей, закуплено інвентар, проведено газ, все зроблено для того, щоб можна було займатися. Чому я розпочав цю роботу. Колись я працював тренером з важкої атлетики, займався з дітьми, мав гарні результати: були чемпіони області, України і Радянського Союзу, були майстри спорту, один майстер спорту Міжнародного класу. І коли я у 2002 році вийшов на заслужений відпочинок, а я був міським головою, то годі було посидіти. А тут раптом я лишився без роботи. Десь чотири дні я поспав, потім голова почала боліти, і щось треба було робити. Я ж людина фізично здорова. Я почав робити у себе вдома зал важкої атлетики. Я живу у власному будинку і на нижньому поверсі (таке напівпідвальне приміщення на 40 кв. м) я зробив тренажери, устаткування, хотів набрати хлопців і тренувати. Хлопці з місцевих шкіл ходили б до мене, потім би поступали у вузи, тому що всі, хто у мене займався, позакінчували спеціальні середні заклади або вищі учбові заклади. І коли я набрав дітей, це було 22 хлопці, мені купили важку штангу олімпійського взірця, мені пішла назустріч голова райдержадміністрації. Я почав перевіряти хлопців, поставив вагу, почав їх зважувати. Дивлюся, а із 22 дітей, лише четверо придатних для занять важкою атлетикою. Проблеми у чому: хребти, постава, дітям не можна піднімати ваги, бо пряме навантаження на хребет категорично забороняється, бо він ще швидше буде скривлюватись. І я відмовився від тієї справи, і перейшов на оздоровчу роботу. Я підняв свої конспекти з інституту фізкультури з лікувальної фізкультури, а вів у нас лікувальну фізкультуру ректор, сам він лікар з медінститу прийшов, дуже гарно вів він цей предмет. І у мене стояли усі п‘ятірки з лікувальної фізкультури. Я почав розробляти програми, штангу віддав у спортивну школу. Пройшов десь рік-два поки почалися зрушення, почали підходити хлопчики. Ті, що позаймалися в мене років по чотири, вийшли отакі, поступали в навчальні заклади. Зараз є хлопці, що працюють за кордоном, є, що вчаться у Польщі, є й такі, що батьків забирають туди. От такий пішов результат. Після виборів 2010 року, у 2011 році я підійшов до міського голови Золочева Ігоря Михайловича Гриньківа і кажу: «Мені кажуть діти з вулиці Польної, що там, де є аптека побиті вікна, вона простоює. І почали відправляти батьків, щоб ми зайнялися і щось там зробили»…

У нас в області я не знаю, де є такий зал. Тут працюють фахівці, тренери, всі з вищою освітою, всі спеціалісти. І от ви завітали до нас у такий зал. Я б вам радив, як ви приїдете додому, якщо у вас у місті такого залу нема, то вийдіть з такою пропозицією до місцевої влади, хай влада приїде до нас подивиться і зробить щось подібне.

Зараз ми допомагаємо дитячому відділенню районної лікарні відкрити кабінет фізично-лікувальної фізкультури. Вже закупили тренажери…

Оплесками гості подякували Ярославу Івановичу за гарну розповідь і за поради, а також за гарний зал для тренувань.

Школярі зі Скадовська і Золочева цього дня мали змогу взяти участь у заняттях з фітнесу, які провела керівник закладу Наталія Фартушна та тренер Оксана Борух.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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