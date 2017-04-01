Непохитний свідок віри
Минулого року виповнилось 50 років від таємного рукоположення в єпископи багаторічного настоятеля парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в Золочеві о. Яна Цєнського, яке здійснив у 1967 році кардинал Стефан Вишинський, Примас Польщі, у своїй приватній каплиці в Гнездні.
На відзначення цього ювілею 27 листопода 2017 року відбулась літургійна урочистість у Львівській катедрі, у якій взяли участь римсько-католицькі архіпастирі та єпископи Мукачівської греко-католицької єпархії `Sui iuris.
Натомість, коли 26 грудня відзначався спомин 25-річчя смерті о. Яна Цєнського, урочистість з цієї нагоди 27 грудня очолив в нашій парафії у Золочеві Архієпископ Мєчислав Мокшицький, Митрополит Львівський.
Урочисте дійство розпочалося традиційною молитвою Розарію на старому міському кладовищі Золочева біля могили єпископа Цєнського.
А після Святої Меси відбулась облаткова зустріч духовенства Золочівського деканату Львівської архідієцезії.
З нагоди цієї роковини здійснено оновлене видання книжки «Непохитний свідок Віри» про життя і діяльність священика і єдиного католицького єпископа часів Радянського Союзу в Радянській Україні.
Цю книжку, яка є модифікацією магістерської праці, захищеної в Університеті за кордоном (80 сторінок, формат А 5) польською мовою і перекладену українською мовою (з фотографіями) – можна придбати в канцелярії парафії за ціною 100 грн.
ПЛІДНОГО ЧИТАННЯ І РОЗВАЖАННЯ ПРО ЖИТТЯ НЕЗЛАМНОГО СВІДКА ВІРИ ЄПИСКОПА ЯНА ЦЄНСЬКОГО
У зв'язку з цим дійством віри пропонуємо перегляд відео презентації події, підготовлене парафіянином Романом Масником, студія "ROMANTIKA".
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.