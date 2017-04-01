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Непохитний свідок віри

nus.in.ua, 29 січня 2018, 11:09
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Непохитний свідок віри

Минулого року виповнилось 50 років від таємного рукоположення в єпископи багаторічного настоятеля парафії  Успіння Пресвятої Діви Марії в Золочеві о. Яна Цєнського, яке здійснив у 1967 році кардинал Стефан Вишинський, Примас Польщі, у своїй приватній каплиці в Гнездні.
На відзначення цього ювілею 27 листопода 2017 року відбулась  літургійна урочистість у Львівській катедрі, у якій взяли участь римсько-католицькі архіпастирі та єпископи Мукачівської греко-католицької єпархії `Sui iuris.
Натомість,  коли 26 грудня відзначався спомин 25-річчя смерті о. Яна Цєнського, урочистість з цієї нагоди 27 грудня очолив в нашій парафії у Золочеві Архієпископ Мєчислав Мокшицький, Митрополит Львівський.
Урочисте дійство розпочалося традиційною молитвою Розарію на старому міському кладовищі Золочева біля могили єпископа Цєнського.
А після Святої Меси відбулась облаткова зустріч духовенства Золочівського деканату Львівської архідієцезії.
З нагоди цієї роковини здійснено оновлене видання книжки «Непохитний свідок Віри» про життя і діяльність священика і єдиного католицького єпископа часів Радянського Союзу в Радянській Україні.
Цю книжку, яка є модифікацією магістерської праці, захищеної в Університеті за кордоном (80 сторінок, формат А 5) польською мовою і перекладену українською мовою  (з фотографіями) – можна придбати в канцелярії парафії за ціною 100 грн.
ПЛІДНОГО ЧИТАННЯ І РОЗВАЖАННЯ ПРО ЖИТТЯ НЕЗЛАМНОГО СВІДКА ВІРИ ЄПИСКОПА ЯНА ЦЄНСЬКОГО
У зв'язку з цим дійством віри пропонуємо перегляд відео презентації події, підготовлене парафіянином Романом Масником, студія "ROMANTIKA".

о. Михайло ГОЛДОВИЧ

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