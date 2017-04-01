nus.in.ua, 29 січня 2018, 11:09

Минулого року виповнилось 50 років від таємного рукоположення в єпископи багаторічного настоятеля парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в Золочеві о. Яна Цєнського, яке здійснив у 1967 році кардинал Стефан Вишинський, Примас Польщі, у своїй приватній каплиці в Гнездні.

На відзначення цього ювілею 27 листопода 2017 року відбулась літургійна урочистість у Львівській катедрі, у якій взяли участь римсько-католицькі архіпастирі та єпископи Мукачівської греко-католицької єпархії `Sui iuris.

Натомість, коли 26 грудня відзначався спомин 25-річчя смерті о. Яна Цєнського, урочистість з цієї нагоди 27 грудня очолив в нашій парафії у Золочеві Архієпископ Мєчислав Мокшицький, Митрополит Львівський.

Урочисте дійство розпочалося традиційною молитвою Розарію на старому міському кладовищі Золочева біля могили єпископа Цєнського.

А після Святої Меси відбулась облаткова зустріч духовенства Золочівського деканату Львівської архідієцезії.

З нагоди цієї роковини здійснено оновлене видання книжки «Непохитний свідок Віри» про життя і діяльність священика і єдиного католицького єпископа часів Радянського Союзу в Радянській Україні.

Цю книжку, яка є модифікацією магістерської праці, захищеної в Університеті за кордоном (80 сторінок, формат А 5) польською мовою і перекладену українською мовою (з фотографіями) – можна придбати в канцелярії парафії за ціною 100 грн.

ПЛІДНОГО ЧИТАННЯ І РОЗВАЖАННЯ ПРО ЖИТТЯ НЕЗЛАМНОГО СВІДКА ВІРИ ЄПИСКОПА ЯНА ЦЄНСЬКОГО

У зв'язку з цим дійством віри пропонуємо перегляд відео презентації події, підготовлене парафіянином Романом Масником, студія "ROMANTIKA".



о. Михайло ГОЛДОВИЧ