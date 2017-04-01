Хресна дорога – дорога єднання

nus.in.ua, 10 квітня 2017, 14:50

Напередодні Великодня кожен намагається очиститися духовно. Чи не одним із найкращих способів духовної віднови є проща, Хресна дорога, спільна молитва.

У неділю, 2 квітня 2017 року, вулицями міста Золочева пройшла Хресна дорога за участю священнослужителів різних конфесій та під супроводом Його Преосвященства владики Леона Малого, єпископа-помічника Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні.

Того дня, коли золочів‘яни уже двадцять третій раз зібрались в спільній молитві, Господь подарував чудову погоду. Прославити Ісусові страсті прийшло тисячі вірних із міста Золочева та району. Хресний хід розпочали із площі Вічевої. А далі в молитві за мир в Україні та в розважаннях над страстями Христовими процесія рушила вулицями міста.

Традиційно завершили молитву у каплиці біля Золочівського замку.

Владика Леон МАЛИЙ, єпископ-помічник Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви уділив усім Архієрейське благословення.

– Сьогодні я можу порівняти цю Хресну дорогу із Хресною дорогою у Римському Колізеї. Золочів дає надію, велику надію Україні. Золочів сьогодні показує нам цей великий шлях спасіння. Велика сила, то – милосердя. То треба сказати: «Ні!» гріхові, дати себе прибити до Хреста… І тоді ми зможем сказати з радістю: «Христос воскрес!». І ми це скажем. Ми це скажем всі разом цьогоріч. Я вам щиро вдячний за цей день, який ми пережили сьогодні разом.

Також до громади звернувся секретар Золочівської міської ради Олег СИДОРОВИЧ:

– Сьогоднішня Хресна дорога – це дорога єднання. Звернімося до наших великих попередників, котрі закликали нас до єднання. Єднання навколо держави, єднання навколо церкви. Народ, який об‘єднаний навколо церкви, він – непереможний. Так було і так буде. Сьогодні бажаю кожній родині міцного здоров‘я, щастя, достатку, миру, миру в родинах, миру в державі. Сьогоднішня Хресна дорога для кожного з нас – це шлях до волі. І на цьому шляху бажаю кожному з нас віри, віри в Україну, віри в перемогу. І хай на цьому шляху нам допомагає Бог.

Традиційна загальноміська Хресна дорога – це збереження нашої віри, яка хитається сьогодні під впливом різних обставин. Віри, що слабне з кожним днем. І це ще одна можливість разом зібратися довкола Господа Бога і просити його помочі у цій боротьбі. Маємо єдиними устами і серцем молитися довкола Хреста Господнього, благати у нього помочі і порятунку.

