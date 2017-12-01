Шановні золочів’яни, дорогі парафіяни римо-католицької церкви парафії Успіння Пресвятої Богородиці!

nus.in.ua, 25 грудня 2017, 18:41

Я дуже радий, що цього року вперше в Україні на державному рівні будемо святкувати Різдво Господнє 25 грудня – за Григоріанським календарем, та 7 січня – за Юліанським.

Слово Боже оселилося між нами, Ісус Христос воплотився з Діви Марії і став чоловіком. Це дійство змінило хід історії. В нашій культурі, в традиціях слов'янських народів, в мистецтві та музиці, літературі, Різдво Господнє посіло особливе місце. Бог, який, як здавалось людям, є десь далеко на небесах, став видимим, Той, кого небо і земля не могли огорнути, прийняв на себе людську плоть, заіснував в часі та просторі, став близьким до людей, став людиною, щоб промовити до нас зрозумілою мовою – мовою любові. Ця любов стала видимою в Ісусі Христі, до неї можна було доторкнутися.

У перших віках християнства не було богословських інститутів, не проходили конференції чи наукові конгреси, але ця любов була магнітом, який притягував язичників. У часи переслідувань християн розривали на аренах дикі звірі. Язичники хотіли належати до спільноти, де є взаємна любов, один одному допомагають та готові віддати життя за когось. Вони хотіли бути вірними Христу та виконувати Його заповіді любові.

Отож, брати і сестри в Христі, коли ми сьогодні переживаємо нелегкі часи, і святкуємо Різдво Господнє, нехай кожен із Вас побажає, і я зичу усім нам, християнам, відновлення віри, любові, і лиш тоді ми будемо у змозі подолати усі негаразди, які ставить перед нами життя. Усіх благ! Христос Народився!





Декан РКЦ Успіння Пресвятої Діви Марії о. Михайло Голдович