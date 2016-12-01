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Найцікавіше – попереду

nus.in.ua, 29 січня 2018, 11:08
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Найцікавіше – попереду

Підсумовуючи результати роботи, керівник фракції «Самопоміч» Олег Березюк зауважує: «Міліметр за міліметром треба будувати українську державність поряд з, напевно, найсильнішим ворогом демократії, який взагалі існує у світі – з російською деспотією».
На новій сесії фракція матиме низку важливих завдань, перше з яких – це відстояти створення незалежного від Адміністрації Президента Антикорупційного суду. Окрім того, важливо прийняти в другому читанні та без сумнівних правок новий Виборчий кодекс. Український бізнес також чекає на чіткі закони, які захистять його від рейдерства та свавілля контролюючих органів, спростять податкове навантаження.
Відстояти справедливі тарифи, контролювати використання бюджету на медицину, освіту та соціальний захист, відбивати чергові спроби олігархічної більшості зламати НАБУ, обравши ручного аудитора від Банкової, захищати ветеранів, які за доброю волею, а не наказом, вийшли захищати країну, і також захищати однодумців – чесних представників «Самопомочі», яким люди довірили управління своїми громадами, однак влада нахабно їх усуває – у сучасних умовах ці виклики перетворюються на щоденну працю і боротьбу.
Тому боротьба триває!

Фото: Ян Доброносов

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