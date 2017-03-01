«Голова Львівської облради проводить чітку послідовну політику з винищення демократії», – Інна Свистун

nus.in.ua, 9 червня 2017, 17:15

Минулотижнева сесія Львівської облради – це крайній удар Олександра Ганущина по демократії, але не останній. У цьому переконують депутати фракції «Самопоміч» в обласній раді. Ухвалення рішення про зміну складу постійних комісій облради – це ще один прояв ґвалтування місцевого самоврядування з боку більшості. Про це депутати «Самопомочі» Інна Свистун, Парасковія Дворянин і Роман Кізима заявили 6 червня під час прес-конференції.

У четвер, 1 червня, під час завершення сесії обласної ради більшість депутатів підтримало проект рішення, який фактично позбавляє представників фракції «Самопоміч» головування у комісіях з питань регламенту, АПК та транспорту. Цікаво, що до голів цих комісій не було озвучено жодних зауважень, а саме рішення і спосіб його прийняття прямо натякали на політичну розправу з фракцією «Самопоміч».

«Все таємне має стати явним. Я рада за голову Львівської обласної ради, який тепер може спокійно говорити про свої істинні думки. У раді сформувалася чітка більшість, яка синхронно приймає вигідні кільком людям рішення і висловлює зауваження до фракції «Самопоміч», за те, що ми голосуємо «не так», – коментує голова фракції «Самопоміч» Інна Свистун.

Інна Свистун наголосила, що фракція працює виключно з конструктивних позицій, які будуть найбільш корисними для громади Львівщини, а рішення з корупціогенними ознаками чи «дерибан» коштів «Самопоміч» ніколи не підтримає.

«Сьогодні ми спостерігаємо за агресивним, боягузливим витісненням нашої фракції з усіх можливих місць. Ініціатор цього процесу – представники партії, які обіцяли усім життя по-новому. А на практиці вони лише вдосконалили старі схеми ручного управління і розподілу коштів, всіляко перешкоджаючи роботі незгідних з такими процесами», – заявила Інна Свистун.

Нагадаємо, тиск на фракцію «Самопоміч» розпочався наприкінці минулого року. Спершу провладні фракції у Львівській облраді усунули з посад секретаря та заступника комісій депутатів «Самопомочі» Інну Свистун та Тетяну Письменну. У квітні з порушеннями двох законів і регламенту усунули з посади першого заступника голови ради Парасковію Дворянин. А на останній сесії, 1 червня, депутати усунули голову комісії з питань антикорупції Романа Кізиму, а комісії інших представників «Самопомочі» Тараса Вервеги та Михайла Сидоровича зробили фактично недієздатними.