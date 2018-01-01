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"Берегиня" – у Трускавці

nus.in.ua, 29 січня 2018, 11:07
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14 січня 2018 року фольклорний колектив «Берегиня» Народного дому с. Ремезівці (кер Ірина Гуляк) представляв Золочівщину на обласному фестивалі-конкурсі зимового фольклору «Ой радуйся, земле», що проходив у м. Трускавці. Колектив успішно продемонстрував свою творчість на головній сцені у Палаці культури  ім. Т. Шевченка, а також перед відпочивальниками санаторію «Кришталевий» м. Трускавця. Колектив «Берегиня» за участь у фестивалі нагороджений  грамотою та цінним подарунком.
Поїздка у м. Трускавець відбулася завдяки фінансовій підтримці партії  УКРОП.


Ірина ГУЛЯК

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