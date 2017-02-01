Фестиваль українського зимового фольклору
Нещодавно у Трускавці відбулось закриття обласного фестивалю
українського зимового фольклору «Нова радість стала» та гала-концерт
«Соборно колядує Україна».
Дiйство розпочалося живим ланцюгом єднання за участю учасникiв ансамблю «Золотi дiти» та глядачiв, який символізує Соборнiсть та Незалежнiсть України». У гала-концертi «Соборно колядує Україна» брали участь колективи з рiзних куточкiв Львiвщини. Золочівщину на цьому фестивалі представив фольклорний колектив «Мереживо» Народного дому с. Ушня (директор Марія Щурко, художній керівник Уляна Банайтус).
У виконані «Мережива» Різдвяні колядки та віншування звучали по-особливому врочисто і піднесено. Щиро і щедро дарували колядники з Ушні мереживо Різдвяної коляди.
Усi колективи нагородженi подарунками вiд Трускавецької міської ради та дипломами.
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