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Фестиваль українського зимового фольклору

nus.in.ua, 3 лютого 2017, 12:24
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Фестиваль українського зимового фольклору

Нещодавно у Трускавці відбулось закриття обласного фестивалю українського зимового фольклору «Нова радість стала» та гала-концерт «Соборно колядує Україна».
Дiйство розпочалося живим ланцюгом єднання за участю учасникiв ансамблю «Золотi дiти» та глядачiв, який символізує Соборнiсть та Незалежнiсть України». У гала-концертi «Соборно колядує Україна» брали участь колективи з рiзних куточкiв Львiвщини. Золочівщину на цьому фестивалі представив фольклорний колектив «Мереживо» Народного дому с. Ушня (директор Марія Щурко, художній керівник Уляна Банайтус).
У виконані «Мережива» Різдвяні колядки та віншування звучали по-особливому врочисто і піднесено. Щиро і щедро дарували колядники з Ушні мереживо Різдвяної коляди.
Усi колективи нагородженi подарунками вiд Трускавецької міської ради та дипломами.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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