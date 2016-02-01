ПРЕДСТАВНИК ЖАНДАРМЕРІЇ РУМУНІЇ ВІДВІДАВ НАвчальний центр

nus.in.ua, 3 березня 2017, 13:10

У рамках реалізації спільного проекту з жандармерією Румунії «Підтримка розвитку Національної гвардії України» у Навчальному центрі в Золочеві відбувся моніторинговий візит керівника проекту підполковника Рауля Васілаке – начальника відділу з реалізації міжнародних проектів генерального інспекторату жандармерії Румунії.

В ході зустрічі з командуванням військової частини закордонний гість ознайомився з діяльністю Навчального центру по підготовці інструкторів та сержантського складу, з перспективою його розвитку. Румунському колезі було продемонстровано навчальну, матеріально-технічну базу, зокрема навчальні класи фахівців інженерної служби та кінологічної служби, комплексний тренажер екіпажів БТР-4Е, бойовий модуль БМ-7 (Парус), учбово-діючий тренажер БТР-60ПБ, комп'ютеризований тренажерний комплекс підготовки військових спеціалістів, мультимедійний тир, спортивний зал і розплідник службових собак.

Під час відвідин каплиці Навчального центру, йому розповіли про надзвичайно важливу і корисну роботу військових капеланів щодо забезпечення духовних потреб гвардійців.

Перебуваючи на військовому стрільбищі, гість спостерігав за практичною підготовкою навчальних підрозділів за участю інструкторів, за проведенням тренінгів для курсантів з питань формування психологічної готовності військовослужбовців до виконання службово-бойових завдань в екстримальних ситуаціях.

На завершення свого перебування підполковник Рауль Васілаке високо оцінив рівень підготовки як інструкторів, так і військовослужбовців Національної гвардії України, що перебувають на навчанні. Він наголосив, що у Навчального центру НГУ велике майбутнє.



Роман Сидорович, майор

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