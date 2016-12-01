Оновлений дитячий майданчик
Оновлений дитячий майданчик отримали діти вулиці Крилова.
– Це доволі жвавий житловий масив, тут розташовані багатоквартирні будинки, в яких проживає багато сімей з дітьми, – розповідає заступник міського голови Золочева Богдан Рибаха. – Тут був дитячий майданчик у не надто привабливому вигляді. Спільними зусиллями за сприяння народного депутата Тараса Батенка, і на вулиці Крилова змогли встановити нові ігрові споруди. За останні роки у Золочеві набудували чимало дитячих та спортивних майданчиків, адже розуміємо, що чим більше діти часу проводитимуть на свіжому повітрі, чим більше часу вони приділятимуть фізичному розвитку, тим здоровіше покоління зростатиме.
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