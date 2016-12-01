nus.in.ua, 11 січня 2018, 14:02

Оновлений дитячий майданчик отримали діти вулиці Крилова.

– Це доволі жвавий житловий масив, тут розташовані багатоквартирні будинки, в яких проживає багато сімей з дітьми, – розповідає заступник міського голови Золочева Богдан Рибаха. – Тут був дитячий майданчик у не надто привабливому вигляді. Спільними зусиллями за сприяння народного депутата Тараса Батенка, і на вулиці Крилова змогли встановити нові ігрові споруди. За останні роки у Золочеві набудували чимало дитячих та спортивних майданчиків, адже розуміємо, що чим більше діти часу проводитимуть на свіжому повітрі, чим більше часу вони приділятимуть фізичному розвитку, тим здоровіше покоління зростатиме.



Єва ТОЦЬКА

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