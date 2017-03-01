nus.in.ua, 28 грудня 2017, 12:21

23 грудня 2017 року в Навчальному центрі Національної гвардії України близько півтори сотні військовослужбовців військової служби за контрактом частин прямого підпорядкування та Навчального центру НГУ урочисто присягнули на вірність українському народові та продовжили справу мужніх захисників Вітчизни.

Урочистий захід розпочався із виносу Бойового прапора Навчального центру.

Начальник Навчального центру Національної гвардії України полковник Михайло Кулик в своїй промові привітав усіх із знаменною подією у їхньому житті. В своїй промові він зазначив: «Недаремно, в нашому народі споконвіку живе думка, що армія — це школа життя. Будьте мужніми і чесними, допомагайте один одному. Будьте гідні слави своїх дідів, не забувайте, що стоїте на охороні рідного краю, його честі і признання. Служіть на славу Україні, задля її добра! Виконуйте священний обов'язок захисту Батьківщини і миру, будьте вірними справі батьків, українського народу!».

З гордістю за своїх синів від імені батьків із знаменною подією молодих воїнів привітала мати гвардійця Алла Пасічник та батько – священик отець Євген Тучанський, які побажали захисникам достойно виконувати свій конституційний обов'язок та примножувати славні традиції українського війська. До слів привітань приєднався ветеран Навчального центру полковник запасу Петро Кутинський.

Для пастирського благословення і освячення були запрошені військові капелани отці Андрій Кулицький та Юрій Галабуда.

Також в цей святковий день начальник Навчального центру привітав з днем народження військовослужбовця військової служби за контрактом військової частини 3018 солдата Лесю Миронову.

На завершення святкових заходів відбулась зустріч керівного складу Навчального центру НГУ із батьками та родичами молодих гвардійців.



Група інформації та комунікації Навчального центру НГУ