Партнером Золочева став Скадовськ

nus.in.ua, 19 січня 2017, 12:43

15 січня 2017 року стане пам‘ятним днем в історії міст Золочева та Скадовська. У цей день урочисто в присутності громади нашого міста було підписано Угоду про встановлення партнерських відносин між містами Золочів та Скадовськ. Золочів отримав ще одного партнера, який зацікавлений у взаємному обміні досвідом у сферах культури та спорту, підприємництва, обміном делегаціями школярів та молоді.

В урочистій промові міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ зазначив:

– Коли просимо: «Господи, Україну збережи, дай нам єдності», то розуміємо, що кожен з нас має багато чого зробити. У цю Різдвяну пору минулого року ми відзначали 20-ту річницю підписання Угоди про партнерство між містами Золочів та Шьонінген (Німеччина). Нас тоді було так багато і чисельно, і ми підвели підсумок багатьох добрих справ за цей період. Сьогодні у нас гарна нагода ще раз відчути радість свята, бо ми підписуємо Угоду зі Скадовськом. З чого все розпочалося? Якось під час засідання Асоціації міст України познайомився із міським головою Скадовська Олександром Яковлєвим. Поспілкувались. Потім ще кілька разів зустрічались. На Великодні свята надіслав листівку з привітаннями, а у відповідь отримав запрошення до співпраці. Отримав запрошення приїхати у Скадовськ в вересні на день міста. Зібрав делегацію. Були там. Було дуже урочисто і дуже патріотично. Там гарні і світлі люди. Обговорили пропозицію із нашими депутатами. Погодили. Сьогодні ми тут. Коли йшли по Скадовську, до нас підходили люди і говорили: «А ми з Золочева», «Пане голово, а ми із Поморян», «А наші родичі на Золочівщині…». Я так розумію, що літопис нашого партнерства ще ген-ген коли розпочався. Сьогодні мені приємно ще раз констатувати той факт, що ми приймаємо правильне рішення. Я дякую вам усім, що так чисельно зібрались сьогодні у цьому залі, щоб підтримати наше партнерство із Скадовськом.

Щиро і зворушливо звучали слова Олександра ЯКОВЛЄВА, міського голови Скадовська:

– Дорога громадо Золочева! Сьогодні дуже важливий день у відносинах з нашими містами. І я вірю, що він продовжить той літопис наших стосунків. Дуже радий, дякую Богу, що зміг познайомитися з вашим міським головою. Тішуся з тієї думки, що буду надалі з ним співпрацювати, дещо навчатися в нього, бо він є мудрий керівник і гарний господар. Сьогодні важкі часи для України і я знаю, що саме підтримка західних областей, ваша підтримка, дає змогу нам сьогодні жити в мирі. Дякую вам за це. Ми вражені вашими краєвидами, культурними пам’ятками. Ви зберегли ту спадщину, яку має Україна сьогодні. Для нас це є основою відродження того українського, чого нам сьогодні не вистачає у південних областях. Тому ми будемо у вас вчитися. Дуже дякую вам за гостинність і сподіваюся на нові зустрічі.



І ось настала урочиста мить. Міський голова Золочева Ігор Гриньків та міський голова Скадовська Олександр Яковлєв підписами скріпляють Угоду про встановлення партнерських відносин між містом Золочевом та містом Скадовськ.

Ведуча дійства Катерина Тихонова урочисто зачитує текс Угоди для усіх присутніх у залі.

Підписані документи лише зміцнюють у вірі, що ділове партнерство та дружні зв'язки міст і надалі розвиватимуться, а також знайдуть своє конкретне відображення у реальних справах, у взаємовідносинах між громадами. Співпраця між містами полягає у вивченні історії міст, умов життя їхніх мешканців, зустрічах молоді, взаємній підтримці органів місцевого самоврядування, встановленні і підтримці зв’язків у галузі культури, туризму, мистецтва та спорту.

Урочисте святкування продовжилось святковим концертом Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля». Серця золочів‘ян та гостей міста бентежили українські пісні, сповнені щирих емоцій. Танцюристи вражали публіку запальними композиціями, постановником яких є Заслужена артистка України Олена Єфімчук.

Композиції колективу дуже різносторонні. Подільські козаки зіграли на сцені різдвяні колядки, відтворивши традиції зимових свят. Зі сцени звучали українські колядки, щедрівки, ліричні та жартівливі пісні. А ще глядачі захоплено спостерігали за тим, як козаки писали листа турецькому султану. Кожен виступ супроводжувала інструментальна музика оркестру «Козаків Поділля». Музичні обробки народних пісень і танців, авторські твори Народного артиста України, композитора Миколи Балеми та лауреата міжнародного конкурсу, композитора Богдана Балеми.

Під керівництвом натхнених диригентів музиканти тонко передавали всі відтінки емоцій артистів та неймовіринй дух подільської пісні. Експресивне диригування художнього керівника та головного диригента академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля», композитора і народного артиста України Миколи Балеми приковувало до себе погляди сотень золочів‘ян.

Під час концерту в залі панувала неймовірно позитивна і навіть емоційно гаряча атмосфера. Повний аншлаг – більше 700 глядачів не переставали аплодувати і вигукувати «Браво!».

Спонсорами культурно-мистецького заходу стали Будівельна компанія ТОВ «Комфортбуд Плюс», яка здійснює будівництво нового житлового комплексу «Мрія Золочів» на вулиці Ак. Павлова.



Леся ГОРГОТА

Фото Ірини ДОМАРЕЦЬКОЇ



Відео Мар'яни БОЙКО про подію можна переглянути на сайті Золочівської міської ради на на сайті нашого часопису



Фото Ірини ДОМАРЕЦЬКОЇВідео Мар'яни БОЙКО про подію можна переглянути на сайті Золочівської міської ради на на сайті нашого часопису

Ексклюзивне інтерв'ю з міським головою Скадовська читайте в наступному номері часопису