Сортування сміття стає реальністю

nus.in.ua, 28 грудня 2017, 12:40

22 грудня міський голова Золочева Ігор Гриньків разом із головами суміжних територіальних громад (Підгородненської, Струтинської, Єлиховецької, Ясенівцівцівської, Сасівської, Червоненської та ін) та за участю керівника ТзОВ «Еко Баланс Золочів» Богдана Бундза обговорили спільне для всіх питання поводження із твердими побутовими відходами.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

− Перший етап нещодавно ухваленої стратегії управління відходами у Львівській області передбачає взаємодію органів місцевого самоврядування з підготовки пропозицій по плану управління відходами, запровадження системи роздільного збору відходів, збільшення об’єму їх переробки тощо. Тут нас усіх чекає багато роботи. Насамперед роз’яснювальної. Сортування сміття в квартирах, будинках наших мешканців хоча б на органічні відходи та інші відразу збільшить глибину переробки відходів. А влаштування компостерів для органіки (трави, листя, хмизу, гілля) у кожному приватному домогосподарстві різко зменшить кількість відходів, які захоронюємо на нашому полігоні.

Я вірю, що це питання нам реально вирішити, але тільки разом усім миром, пам’ятаючи, що віра без діла мертва, а ще більше діло без віри.

