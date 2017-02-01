Реорганізація школи, якість ремонту дороги, культура поводження з ТВП

nus.in.ua, 14 липня 2017, 14:27

6 липня 2017 року відбулася ХVІІ (позачергова) сесія Золочівської районної ради. На сесії зареєструвалося 22 депутати. Пленарне засідання вів голова районної ради Олег Банах. Згідно із запропонованоим порядком денним депутати розглянули питання «Про реорганізацію Верхобузької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Золочівської районної ради Львівської області».

Також додатково до порядку денного було внесено та розглянуто питання «Про прийняття Звернення до голови Львівської обласної державної адміністрації, Прем’єр-міністра України та Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо контролю за якістю проведення ремонту автодороги Н-02 Львів-Тернопіль».

З цього приводу виступив депутат Золочівської районної ради від «Об‘єднання Самопоміч» Михайло ОЛЕКСІВ:

– Якщо порівняти, як зроблено ремонт автодороги на трасі Львів –Тернопіль на відрізку до Курович із тим, як розпочали ремонт на відрізку біля села Червоне, то тут є дві великі різниці. Підрядна організація виконує роботи неякісно, не має відповідної техніки, а на звернення депутатів та громади села Червоне реагують агресивно. Коли мешканці висловили свої претензії, то на території Червоного просто припинили роботи із прокладання дороги і перейшли працювати на відрізок, що проходить через Ясенівці. Складається враження, що на цьому етапі, після того як прем‘єр проінспектував роботи, певні особи вирішили «відмити кошти» таким чином. Тому маємо звернутись не тільки до голови Львівської облдержадміністрації, а й керівника Уряду про контроль за якістю ремонту доріг. Окрім того, неодноразово звертався до Служби автомобільних доріг про облаштування пішохідних зон, переходів.

У «Різному» виступив міський голова Золочева Ігор Гриньків щодо питання поводження з твердими побутовими відходами. Міський голова розповів, що Золочівською міською радою виготовлено проект по будівництву полігону ТПВ для м. Золочева та ведуться роботи по будівництву сучасного полігону твердих побутових відходів. За період 2011–2016 років за рахунок бюджетних коштів (міського, обласного та державного бюджетів) проведено електропостачання до полігону ТПВ та розпочато будівництво двох карт складування ТПВ після сортування. Міська рада звернулася до Львівської ОДА з проханням виділити кошти у сумі 15 млн. грн. для проведення робіт з будівництва цих двох карт складування.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Говоритиму про культуру, про культуру поводження з твердими побутовими відходами.

Ми дуже багато провели розмов про ТПВ за останні два роки, після того, як сталась трагедія в Грибовичах. Ця проблема – це не лише проблема міста Львова. Це також проблема нашого міста і нашого району. У селах люди також розуміють, що вони хочуть щоб та культура поводження з відходами охопила їхні села. І сьогодні прилеглі до Золочева села здійснюють санітарну очистку своїх населених пунктів. Але питання: куди ми вивозимо ці відходи? Ми вивозимо їх на сміттєзвалище, що на території Єлиховицької сільської ради. Ми маємо дуже добрий проект на завершення цього полігону, але ми сьогодні розуміємо, що коли залишкова кошторисна вартість 30 мільйонів і бюджет міста 30 мільйонів, то це непосильно для того, щоб за один рік добудувати полігон. Чи захоронюємо ми сьогодні відходи з міста і сіл безпечно? Ні. Не захоронюємо. Сьогодні завдяки тому, що ввели в експлуатацію сміттєсортувальну лінію, ми суттєво зменшили навантаження на полігон. Ми зменшили кількість твердих побутових відходів, але ми продовжуємо захоронювати їх на верхньому майданчику, ущільнюємо все це ґрунтом, тобто робимо це так, як робили у попередні періоди. Що хотілось би для нас усіх, передусім для мешканців Золочева, мешканців сіл Зозулі та Єлиховичі? Хотілось би, щоб ми все ж добудували хоча б дві карти складування, бо вже є застелений бентоніт, геотекстиль. Це сучасні матеріали, завезені з Німеччини. Це ті матеріали, які не дадуть можливості при розкладанні відходів забруднювати ґрунт, воду.

Все буде так, як є в Європі, в Німеччині, зокрема. У 2016 році, ми підготували запит до Міністерства екології на фінансування цих робіт. Ми вважали, що такі заходи повинні бути в пріоритетах, особливо після того, що сталось у Львові. Нас показували всюди як найкращих, тому що в області є лише дві сортувальні лінії, одна з яких у Золочеві. Міністерство не профінансувало нас. У цьому році ми знову підготували запит на Міністерство екології, знову отримали відповідь, що і на 2017 рік цей проект не підтриманий. Я звертався всюди: і до нашого народного депутата, і до інших народних депутатів від різних політичних сил. На жаль, така реакція. Що відбувається сьогодні? Сьогодні ми маємо рішення Державної комісії з питань ТЕБ НС (а ці рішення є обов‘язковими до виконання), яке зобов‘язує нас брати відходи із міста Львова і навести порядок у себе на полігонах. Але я питаю вас і самого себе: у нас є районна програма поводження з твердими побутовими відходами? Даю відповідь: немає. Чому її немає? Тому, що навіть на території району ми не придаємо цьому належної уваги. Знаєте, повторюю знову слова Вернадського: «Або ми робимо щось зі сміттям, або сміття зробить щось з нами». Я закликаю вас усіх, щоб ми підготували до наступного засідання районну Програму поводження з твердими побутовими відходами. Куди мають возити відходи Ясенівці, куди має возити Червоне, Велика Вільшаниця?... Знаєте, ми сьогодні заспокоїлись дещо, бо маємо вирішення – ми вивозимо відходи на полігон ТПВ, що на території Єлиховицької сільської ради, бо там є сортувальна лінія. Але ми мусимо усе це обговорити. Коли ми говоримо про фінансування з головою Золочівської районної ради, він дає мені відповідь, що коштів у районному бюджеті немає, бо є першочергові потреби, є зарплата. І я його розумію, і вас всіх розумію. Бо і в місті є комунікації, житлові будинки, дороги. Ми разом маємо цю проблему обговорити і вирішити. Ми сьогодні звернулись до голови обласної державної адміністрації із проханням відтермінувати рішення Державної комісії з питань ТЕБ НС з тою метою, щоб дати нам можливість і кошти, щоб добудувати хоча б дві карти складування твердих побутових відходів. Щоб ми з вами були певні, що те сміття, яке є на полігоні є безпечно захоронене. Я дуже цього хочу. Хочуть цього всі. Я думаю, що ви всі проявите ініціативу і ми спільно затвердимо (бо місто також є територією Золочівського району) районну Програму поводження з відходами, в рамках цієї проограми напрацюємо відповідні заходи і будемо розуміти куди спільно нам рухатись. Вас, пане голово, прошу ще від себе підготувати звернення до ОДА з проханням, щоб нам виділили цих 15 мільйонів гривень на добудову двох карт складування ТПВ, бо ви розумієте, що Львівська міська рада передала ці повноваження обласній державній адміністрації. Для нас з вами зараз стратегічно важливо отримати 15 мільйонів гривень і добудувати карти складування. А потім подумати, як насамперед захоронювати відходи із населених пунктів району так, щоб це було безпечно. Завтра у нас будуть ОТГ. Маємо Перспективний план. Сьогодні розмовляю із міським головою Глинян Ігорем Шульгою, а він каже, що бачить десь сміттєзвалище на території біля Глинян. Буде Поморянська ОТГ. Куди возитимуть відходи вони? Нам потрібно радитись про ці речі. Маємо спільно напрацювати стратегію, затвердити на сесії і спільно виконувати її. На селекторній нараді голова ОДА каже: «Золочів не приймає сміття, Броди не приймають сміття. От скерувати туди перевірку, закрити полігон і хай возять сміття куди хочуть». Я розумію, що він у складній ситуації, бо вирішувати питання має на всю область. Але я також розумію, що нам потрібно робити своє. Нам треба завершити будівництво полігону. Зробити так, щоб люди відчували себе у безпеці. Ми не зупиняємось на досягнутому. Ми обговорюємо питання залучення іноземних інвестицій у сміттєзвалище. Маємо думати спільно, маємо думати про всіх мешканців Золочівського району, про їхнє здоров‘я і безпеку.

Тож міський голова висловив прохання об’єднатися навколо цієї проблеми та розробити і прийняти Програму поводження з твердими побутовими відходами на території Золочівського району, щоб спільно вирішувати проблему із сміттям на території району.





