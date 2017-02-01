Cтратегія поводження з твердими побутовими відходами – це важливо

nus.in.ua, 10 лютого 2017, 10:47

3 лютого у Львові відбулось засідання Львівського регіонального відділення Асоціації міст України, на якому обговорювались питання впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації у Львівській області та проблемні питання утилізації ТПВ у містах-членах Львівського РВ АМУ.

Участь в засіданні взяв і міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ:

– Ключовими питаннями, які ми обговорювали під час цих зборів були питання об‘єднання територіальних громад. На жаль, у Золочівському районі не створено жодної об‘єднаної громади. Проте цікавим є приклад господарювання тих громад, які вже об‘єднались. Також обговорили складну ситуацію, яка склалась на Львівщині із вивезенням та утилізацією твердих побутових відходів. Така ситуація може статись і в будь-якій іншій області. Тому міські голови звернулись до Прем‘єр-міністра України Володимира Гройсмана із зверненням прискорити розробку загальнодержавної стратегії поводження із твердими побутовими відходами та сміттєзвалищами по всій території України. Адже через відсутність загальнодержавної стратегії поводження з ТПВ неможливо розробити місцеві стратегії і вирішити цю проблему на місцях. Я розумію, що Золочів у значно кращій ситуації, ніж інші міста області, адже маємо сміттєсортувальну лінію, будуємо полігон твердих побутових відходів. Наша практика поводження із твердими побутовими відходами є однією з кращих в Україні. Проте силами лише міського бюджету ми б цього зробити не змогли. Тому звертались до бюджетів різних рівнів. Найбільше коштів отримали з Державного бюджету України. Для того, щоб завершити першу чергу будівництва нам потрібно ще 15 мільйонів гривень. Через те знову звертаємось до Міністерства екології про виділення коштів із Державного бюджету на ці потреби. Завершимо першу чергу і ми зможемо захоронювати сміття безпечно, так, щоб інфільтрат не потрапляв у підземні води. Звісно дуже хотілось би, щоб у нас було як в Швеції, де захоронюють 1-2 відсотки відходів, а решту переробляють. Зараз консультуємось із фахівцями щодо можливості отриманеня біогазу. Це має бути фаховий проект і, відповідно, розумію, що це буде дуже вартісний проект. Тому одночасно обговорюємо, за які кошти це можна зреалізувати. Я щиро дякую і Міністерству екології, і обласному департаменту екології та природних ресурсів, всім тим, хто нам допомагає втілювати цей проект в життя. Адже всі маємо розуміти, що це не просто чисті села та міста, а й здоров‘я мешканців.

