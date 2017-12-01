Солодкі подарунки від щедрої ялиночки
nus.in.ua, 28 грудня 2017, 12:24
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Зі всього різнобарв'я свят для кожної дитини найяскравіше запам’ятовується новорічний ранок у дитячому садку, до якого готуються всі, від малого до великого.
Низка новорічних ранків відбулась цими днями і у ДНЗ №7 «Веселка». Її учасниками стали також дітки середньої групи «Калинка» під наставництвом виховательки Марії Миронівни Гупаловської та музичного керівника Емми Антонівни Леськів. Святково вбрана ялинка та декорації актової зали надихнули усіх гостей на щирі усмішки та гарний настрій, а чудові вірші та веселі пісні під натхненно підібрані та виконані музичні імпровізації про ялинку та звірят лунали під щедрі батьківські оплески. Традиційно на свято Нового року завітали завідуюча Анеля Миколаївна Грицина та методист Галина Володимирівна Лабаз, які похвалили малих акторів та побажали усім присутнім у прийдешньому Новому році усілякого добра, щастя та миру в Україні. Урочистий день діти запам’ятають надовго, отримали заряд позитивних емоцій, а ще солодкі подарунки від щедрої ялиночки.
Низка новорічних ранків відбулась цими днями і у ДНЗ №7 «Веселка». Її учасниками стали також дітки середньої групи «Калинка» під наставництвом виховательки Марії Миронівни Гупаловської та музичного керівника Емми Антонівни Леськів. Святково вбрана ялинка та декорації актової зали надихнули усіх гостей на щирі усмішки та гарний настрій, а чудові вірші та веселі пісні під натхненно підібрані та виконані музичні імпровізації про ялинку та звірят лунали під щедрі батьківські оплески. Традиційно на свято Нового року завітали завідуюча Анеля Миколаївна Грицина та методист Галина Володимирівна Лабаз, які похвалили малих акторів та побажали усім присутнім у прийдешньому Новому році усілякого добра, щастя та миру в Україні. Урочистий день діти запам’ятають надовго, отримали заряд позитивних емоцій, а ще солодкі подарунки від щедрої ялиночки.
Єва ТОЦЬКА
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