Молоді воїни прийняли військову присягу

nus.in.ua, 16 червня 2017, 15:29

10 червня 2017 року в Навчальному центрі Національної гвардії України понад тридцять військовослужбовців строкової служби урочисто присягнули на вірність українському народові та продовжили справу мужніх захисників Вітчизни.

Ритуал прийняття Військової присяги – завжди відповідальна та знаменна подія у житті кожного військовослужбовця. В цей святковий день воїнів прийшли привітати рідні, близькі, ветерани Навчального центру.

Виконуючий обов’язки начальника Навчального центру полковник Олександр Демчук привітав військовослужбовців із знаменною подією у їхньому житті і закликав їх з честю та гідністю нести військове звання гвардійця. До слів привітань також приєднався ветеран військової частини старший прапорщик у відставці Леонід Затворницький. Від імені усіх родичів і гостей мати молодого воїна Марія Лилик побажала захисникам Батьківщини достойно виконувати свій конституційний обов'язок, примножувати славні традиції українського війська.

Для пастирського благословення і освячення були запрошені священнослужителі Андрій Кулицький та Юрій Галабуда.

Після церемонії прийняття Військової присяги молоді воїни продемонстрували присутнім стройовий вишкіл, набутий лише за місяць служби.

На завершення святкових заходів відбулась зустріч керівного складу Навчального центру із батьками та родичами молодих гвардійців, після завершенню якої гостям роздали агітаційні матеріали про порядок проходження військової служби за контрактом у Національній гвардії України.



майор Роман Сидорович

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