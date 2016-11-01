Як Бартків продав площу Вічеву

nus.in.ua, 8 червня 2017, 11:19

Справа «Бартків – проти громади міста Золочева» триває. Нами проведено журналістське розслідування. Окрім того, триває судовий розгляд справи. Ми обіцяли інформувати громаду міста про перебіг справи. То ж сьогодні…

Нагадаємо читачам, що тривалий час, ще у попередні періоди, йшла дискусія щодо продажу земельної ділянки під кінотеатр. Було навіть доволі дивне судове рішення Господарського суду Львівської області, яке зобов‘язувало Золочівську міську раду продати Ігорю Бартківу земельну ділянку площею 0,30 га за ціною 67 900 гривень. Хоча всі ми розуміємо, що ціну визначає експерт станом на час укладення договору купівлі-продажу. Можливо ми б і не повернулись до цього питання, якби… Та про все за порядком. Усі знають про конфлікт про забудову пл. Вічевої та частини бульвару Сковороди.

Мабуть не потрібно детально нагадувати читачам про те, що до відзначення 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича Золочівська міська рада розпочала реконструкцію історичної частини нашого міста. Замовили проект на реконструкцію вулиці Шашкевича та прилеглих вулиць – площі Вічевої, бульвару Сковороди. Вся громада міста позитивно сприйняла ці кроки і дуже активно підтримала, підтримує і підтримуватиме надалі. Крок за кроком перейшли до бульвару Сковороди, де знаходиться пам‘ятка архітектури національного значення костел Успіння Пресвятої Діви Марії. Тут зробили розкішну площу і 29 травня минулого року усією громадою урочисто відкривали бульвар Сковороди. Акцент зробили на відновлених скульптурах святих Марії з малим Ісусом та Йосифа перед головним входом до костелу. Було зроблено дуже багато роботи. Долучались до цього, хто чим міг: зібрали кошти на скульптури, зробили гарну огорожу на подвір‘я Золочівського районного суду, костелу. Ці роботи зроблені витончено, гарно. Курував проект заслужений архітектор України Михайло Федик. Відчувалось прагнення максимально відтворити те історичне середовище, яке було колись, максимально зберегти автентичність історичного центру. І це справді вдалось. Довершеним є проект реконструкції площі Вічевої (див. фото).

За цим проектом відкривається дуже гарна панорама на бульвар Сковороди, на вулицю Шашкевича.

Тут варто наголосити, що проект пройшов комплексну державну експертизу. Цим проектом передбачено границі розмежування будівельних робіт попри сам кінотеатр.

Також слід зазначити, що з того часу, відколи Ігор Бартків розпочав свою діяльність у кінотеатрі, він провів розподіл майна зі своєю колишньою дружиною. Частина будівель належить іншим власникам.

Минулого року Ігор Бартків кинув виклик громаді у такий спосіб, що вчинив акт самовільного захоплення бульвару Сковороди. Ця земля ніколи не належала Ігорю Михайловичу Бартківу, ніколи не була закріплена за кінотеатром. Це є бульвар Сковороди, тобто землі загального користування міста.

Керівництво міста звернулось до керівника Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області Романа Желиха з проханням провести детальну перевірку цього будівництва. Також звернулися до поліції з проханням розпочати кримінальне провадження по факту самовільного захоплення земель загального користування міста.

Відповідне звернення було надіслане голові Золочівської райдержадміністрації, котрий у силу посадових обов‘язків повинен стежити за дотриманням законності на території району. Неодноразово звернення разом із відповідними матеріалами про самовільне захоплення території міста Бартківим надсилались начальнику поліції та до прокуратури Золочівського району, щоб надали правову оцінку скоєного.

Це був, так би мовити, екскурс в історію. Однак в цій історії є продовження, яке спонукає до роздумів.

Так, незважаючи на те, що Золочівська міська рада звернулась до Золочівського районного суду Львівської області з позовною заявою до Ігоря Михайловича Бартківа про захист права власності шляхом усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою за адресою: м. Золочів, пл. Вічева, 1, приведення зазначеної земельної ділянки в попередній стан та звільнення земельної ділянки особою, що займає її без належних на те підстав, і сам розгляд справи ще не є завершеним, державний реєстратор прав на нерухоме майно Глинянської міської ради Золочівського району Оксана Анатоліївна Гукова реєструє право власності на земельну ділянку на площі Вічевій, 1 за Ігорем Бартківим.

Підставою для реєстрації права власності на вищезгадану земельну ділянку стала Постанова Львівського окружного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року по справі №813/4482/16 за позовом Бартківа Ігоря Михайловича. Постановувинесла суддя Львівського окружного суду Ірена Зіновіївна Гулкевич. Фактично, суд зобов’язав здійснити реєстрацію права власності на земельну ділянку без належних правових підстав на те. Адже, на час розгляду справи питання про право власності Бартківа І. М. на земельну ділянку в м. Золочеві на пл. Вічевій, 1 не було вирішено. Спірна земельна ділянка перебувала у комунальній власності територіальної громади м. Золочева. Золочівську міську раду не було залучено до участі у справі, в той час як суд вирішував питання про її права, свободи, інтереси та обов'язки. Як не було залучено і власників будівель, розташованих на земельній ділянці, право власності на яку Постановою Львівського окружного адміністративного суду було зобов’язано зареєструвати за І. М. Бартківим. Звісно, що Золочівська міська рада, відстоюючи інтереси громади міста Золочева, не може змиритись із таким розвитком подій і подала скаргу в Апеляційний адміністративний суд Львівської області.

А саму ділянку Ігор Бартків уже встиг продати Михайлу Ярославовичу Душніцькому з Тернополя. Спритність вражає. І тут виникає питання, чого боявся пан Бартків, так спритно продаючи цю ділянку? Хто новий власник цієї земельної ділянки і чи не порушені тут права інших власників, котрі внаслідок розподілу майна набули право користування земельною ділянкою під будівлями колишнього кінотеатру та торгового пасажу?

Далі буде…

Про перебіг подій у справі «Бартків – проти громади міста Золочева» спілкуємось із міським головою міста Золочева Ігорем ГРИНЬКІВИМ:

– Ігоре Михайловичу, знаємо, що прийнято ряд судових рішень, внаслідок чого Ігор Бартків набув право власності на землю. Як можете це прокоментувати?

– Переконаний, якщо мале зло не буде покарано, то воно породить ще більше зло, ще гірші наслідки. Так, міський голова м. Золочева у 2009 році одноосібно, без рішення сесії Золочівської міської ради, написав до суду, що він визнає все те, що каже Бартків. І суд прийняв рішення таке, як Бартків хотів. За це ніхто не поніс покарання, а саме рішення залишилось в силі. Вже у 2016 році інший суддя Золочівського районного суду зобов’язав відділ архітектури та містобудування райдержадміністрації видати Ігорю Бартківу містобудівні умови і обмеження. Що це значить? Дати йому можливість виготовляти проект. Не врахував суддя, що забудівник не має землі, на якій може будувати, забув закликати на судове засідання представника міської ради на території якої це вирішується. Про таке рішення дізнаємося лише зараз.

Інша суддя Львівського окружного адмінсуду пішла ще дальше. Вирішила зобов’язати державного реєстратора зареєструвати на праві власності земельну ділянку за Бартківим у центральній частині міста, забравши частину площі Вічевої, частину бульвару Сковороди, а також забравши землю під об‘єктами приватної власності громадян Любові Пановик та Богдана Бучковського. Все це зроблено іменем України? Чи маю я право, як фізична особа, говорити, що ці рішення незаконні? Ні. Бо їх ще ніхто незаконними не визнав, не скасував. Чи маю я право, як міський голова і громадянин, мовчати? Ні. Мовчати в цій ситуації, значить потакати діям вищевказаних осіб, котрі, на мою думку, містять ознаки корупції та злочину. А встановити це можуть лише органи, які держава наділила відповідними повноваженнями. І тут навіть після всього цього я вірю в правосуддя. Я знаю багатьох суддів, котрі для мене є еталоном честі, порядності професіоналізму.

І через те інтереси громади намагаюсь відстояти в законний спосіб, в судах. Надіюсь, що Апеляційний суд Львівської області скасує Постанову судді Львівського окружного адміністративного суду Ірени Гулкевич по цій справі, а Вища рада правосуддя надасть належну оцінку її діям як судді. Ще раз закликаю всіх причетних до цього конфлікту осіб до здорового глузду. Насамперед Ігоря Бартківа. Думаю, йому, як і всім нам, жити у цьому місті і йому не є байдуже, яким є це місто сьогодні і яким ми залишимо його для своїх дітей та внуків. Я звертаюсь до його сумління. Сьогодні ще все можна повернути назад, піти назустріч громаді і з Божою допомогою працювати для себе і для людей, а не в такий спосіб, як це він робить зараз. Сьогодні він у дуже сумнівний спосіб переоформлює на себе землю, швиденько цю землю продає третім особам. Складається враження, що приховує це від правосуддя. Але правди не сховаєш.

– Достовірно відомо, що через Вашу принципову позицію по цій справі Ви нажили собі ворогів, отримуєте погрози у свою адресу. Як це прокоментуєте?

– Ще Уінстон Черчілль колись казав, що якщо в тебе є вороги, це нормально. Значить в цьому житті ти за щось таки постояв. Не вважаю своїм ворогом ні Ігоря Бартківа, ні людей у суддівських мантіях. А правду буду відстоювати. Бо мене на це вповноважив золочівський люд. Надихають слова Івана Павла ІІ: «Дорогою правди іти важко, але не є безнадійно» Золочівська міська рада працює чесно і золочів‘яни це знають. Я не зміню свою принципову позицію. Маю багато чого ще сказати з цього приводу і обов‘язково скажу. Але це згодом.

Свої думки з приводу забудови площі Вічевої у Золочеві висловив і депутат Золочівської міської ради Василь ДЖУЛА, Радикальна партія Олега Ляшка:

– Площа Вічева має належати виключно громаді міста. Тут знаходиться пам‘ятник великому генію українського народу Маркіянові Шашкевичу. Вважаю, що тут мають черпати натхнення творчі люди, площа має надихати на нові геніальні ідеї. І неприпустимим є те, що її намагаються привласнити і відібрати її в громади Золочева. У 2011 році міською владою міста Золочева розпочато велику справу із вшанування пам‘яті отця Маркіяна. І ми повинні продовжити цю справу. Переконаний, що площа таки належатиме громаді нашого міста. З Державного бюджету буде виділено кошти для її реконструкції. Маємо гідно вшанувати пам‘ять нашого Генія.

Розмовляла

Леся ГОРГОТА