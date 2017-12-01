nus.in.ua, 15 грудня 2017, 15:35

Чорнобильський вітер по душах мете,

Чорнобильський пил на роки опадає.

Годинник життя безупинно іде.

…Лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам’ятає.

Сьогодні, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС — людей, які ціною свого життя і здоров’я змогли здолати страшну трагедію ХХ століття, що сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС.

У багатьох можуть виникнути сумніви, навіщо потрібно це свято, якщо є 26 квітня - Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф, і чому саме 14 грудня вибрано для вшановування учасників ліквідації. Справа в тому, що 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Ті, хто вважають 14 грудня своїм святом, вже давно називають цей день «Днем ліквідатора».

З 1986 по 1992 років тільки за офіційними даними у ліквідації наслідків аварії брали участь 600 тис. людей, ще більше мільйона людей було задіяно в роботах в 30-кілометровій зоні.

Серед ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС було чимало 295наших земляків, золочів’ян, які ціною власного здоров’я втримали небо над нашими головами.

Згадуючи сьогодні про страшну катастрофу, ми маємо доземно вклонитися тим, хто своїм життям заплатив за те, щоб біда не набула ще більшого розмаху, і тим, хто своїм здоров’ям і нині розплачується за участь у тій боротьбі.

В сучасному суспільстві, на жаль, все менше згадують про все ще живих ветеранів-чорнобильців. Чи не є це свідченням черствості і байдужості, які проявляються до тих, хто не шкодував свого життя для захисту мільйонів інших життів?

Дорогі учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, бажаємо Вам та Вашим рідним і близьким міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди. Хай завжди поруч з Вами буде людська подяка за Ваші добрі справи!

Богдан Гураль, голова Золочівської районної організації

«Союз Чорнобиль Україна»