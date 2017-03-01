17 грудня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Зустріч ветеранів із молодим поповненням

nus.in.ua, 15 грудня 2017, 15:26
0
4
Роздрукувати
Зустріч ветеранів із молодим поповненням

12 грудня 2017 року в клубі Навчального центру Національної гвардії України в рамках військово-патріотичного виховання гвардійців відбулася зустріч ветеранів Навчального центру з військовослужбовцями військової служби за контрактом військових частин прямого підпорядкування, які нещодавно призвані на військову службу.
У заході взяли участь голова ради ветеранів Навчального центру полковник в запасі Петро Кутинський, члени ради ветеранів: полковник у відставці Іван Купинка, підполковник у відставці Іван Василаш.
У своїх виступах ветерани зазначали: «Високий рівень довіри і поваги громадян до Національної гвардії України – це результат мужності та стійкості військовослужбовців НГУ. Завойовувати серця і розум людей часом куди складніше, ніж завойовувати території. Але довіра – поняття багатоаспектне. Одна справа повага до людей, які служать у лавах Національної гвардії України, а інша – бажання чи готовність самому одягнути однострій військового правоохоронця».
Також ветерани розповіли нацгвардійцям про свій шлях служби та історію Навчального центру, адже це вони, ветерани, у тяжкі післявоєнні роки, коли міста та села піднімалися з руїн, формували навчальну частину, на яку покладалися завдання підготовки молодших командирів та кваліфікованих спеціалістів для підрозділів військ.
На завершення вони звернулися до військовослужбовців: «Дорогі наші молодші побратими! Ми віримо у вашу відвагу та вірність Військовій присязі. Віримо в перемогу, у вільну, незалежну і єдину України. Знайте, що ветерани гордяться вами».

Петро Кутинський,
голова Ради ветеранів
Навчального
центру НГУ,
полковник в запасі

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Молоді воїни прийняли військову присягу

Молоді воїни прийняли військову присягу55

Завершились збори з військовими капеланами

Завершились збори з військовими капеланами66

Молоді воїни прийняли військову присягу

Молоді воїни прийняли військову присягу74

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.