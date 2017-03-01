Зустріч ветеранів із молодим поповненням

nus.in.ua, 15 грудня 2017, 15:26

12 грудня 2017 року в клубі Навчального центру Національної гвардії України в рамках військово-патріотичного виховання гвардійців відбулася зустріч ветеранів Навчального центру з військовослужбовцями військової служби за контрактом військових частин прямого підпорядкування, які нещодавно призвані на військову службу.

У заході взяли участь голова ради ветеранів Навчального центру полковник в запасі Петро Кутинський, члени ради ветеранів: полковник у відставці Іван Купинка, підполковник у відставці Іван Василаш.

У своїх виступах ветерани зазначали: «Високий рівень довіри і поваги громадян до Національної гвардії України – це результат мужності та стійкості військовослужбовців НГУ. Завойовувати серця і розум людей часом куди складніше, ніж завойовувати території. Але довіра – поняття багатоаспектне. Одна справа повага до людей, які служать у лавах Національної гвардії України, а інша – бажання чи готовність самому одягнути однострій військового правоохоронця».

Також ветерани розповіли нацгвардійцям про свій шлях служби та історію Навчального центру, адже це вони, ветерани, у тяжкі післявоєнні роки, коли міста та села піднімалися з руїн, формували навчальну частину, на яку покладалися завдання підготовки молодших командирів та кваліфікованих спеціалістів для підрозділів військ.

На завершення вони звернулися до військовослужбовців: «Дорогі наші молодші побратими! Ми віримо у вашу відвагу та вірність Військовій присязі. Віримо в перемогу, у вільну, незалежну і єдину України. Знайте, що ветерани гордяться вами».





Петро Кутинський,

голова Ради ветеранів

Навчального

центру НГУ,

полковник в запасі

