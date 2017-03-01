Завершились збори з військовими капеланами

nus.in.ua, 14 липня 2017, 14:37

У Навчальному центрі Національної гвардії України відбулась непересічна подія. На плацу військової частини в однострої знаходились військові капелани та щойно призвані військовослужбовці військової служби за контрактом військових частин прямого підпорядкування, що в цей урочистий день приймали Військову присягу на вірність українському народові.

Начальник Навчального центру полковник Михайло Кулик привітав військовослужбовців із знаменною подією у їхньому житті і закликав їх з честю та гідністю нести військове звання гвардійця. Військовий капелан Іван Михайлишин поздоровив священиків та гвардійців з цим незабутнім для них днем та побажав усім нових звершень на благо нашої Вітчизни.

На церемонії були присутні батьки, родичі солдатів, друзі та гості. Зі словами найщиріших привітань до капеланів і військових звернулися ветеран Навчального центру підполковник у відставці Іван Вархола та заступник начальника інституту авіації і протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського полковник Анатолій Салій, дружина якого приймала Військову присягу.

Військовий капелан Навчального центру Юрій Галабуда благословив усіх на ратну працю та окропив свяченою водою.

Начальник служби з питань військового духовенства полковник Олександр Іздебський разом із командуванням Навчального центру в урочистій обстановці вручили священикам сертифікати учасників навчально - методичного збору.

На завершення урочистих заходів у виконанні військових капеланів прозвучав церковний гімн України "Боже великий, єдиний, нам Україну храни".







Майор Роман Сидорович