Хочете виростити геніальну дитину – включайте їй твори моцарта

nus.in.ua, 15 грудня 2017, 15:22

Одним з секретів виховання своїх дітей успішними, сильними, талановитими, чемпіонами, якими захоплюються сотні інших, є знання того, що діти завжди наслідують своїх батьків. Саме таким правилом керуються у сім'ї офіцера Навчального центру Національної гвардії України підполковника Анатолія Вовка та його дружини Нелі.

У цій творчій родині де свято шануються сімейні традиції, де ведеться здоровий спосіб життя, де батьки люблять, поважають і підтримують один одного та завжди знаходять час для дітей, старший син Назар виріс обдарованим юнаком.

З дитинства маленький Назарко любив розповіді свого дідуся про справу його прадідів, про їх талант, про любов до музики. Він слухав, як дідусь грає на акордеоні і його маленьке сердечко переповнювали сильні емоції. Воно починало битися частіше, все навкруги ставало яскравішим і якимось чарівним. Хлопчина часто дивився на дідусеві баяни та акордеони і торкаючись маленькими пальчиками клавіш реліквії і «родзинки» колекції – акордеону німецької фірми Weltmeister, малюку здавалося, що він торкається до найціннішого скарбу світу. У той час, коли ровесники мріяли про нові машинки чи пістолетики, його найсильнішим бажанням було отримати у подарунок омріяний інструмент і навчитись грати так само красиво, як і його дідусь.

Батьки всіляко підтримували сина, як тільки дитина виявляла бажання вчитися чомусь новому. Навчання у школі, драматичний гурток, бойове мистецтво дзюдо, гра у футбол – у всьому хлопець старався бути кращим.

Такий ще зовсім юний та наполегливий хлопчик навчався у музичній школі грі одразу на двох інструментах – баяні та акордеоні. «Це золота дитина, дуже талановитий хлопчина. Він завжди старанно займався, брався за цікаві серйозні твори. Був нагороджений дипломом I ступеня премії імені Надії Даревич. Ми разом їздили виступати на конкурсах і фестивалях всієї України, були неодноразово за кордоном, і звідусіль привозили нагороди,» – пригадує викладач Золочівської музичної школи Галина Осташевська.

Назар Вовк у дуеті зі своїм другом Семеном Ничвидом завдяки щоденній клопіткій роботі і репетиціям, розширили географію своїх перемог з всеукраїнського до міжнародного. З яким захопленням та щирими вітаннями зустрічали хлопців у рідному місті з нагородами та кубками за перші місця з Європейського конкурсу-фестивалю мистецтв «Європа співає і танцює 2016» у місті Міхаловце в Словаччині, а менше ніж за пів року – з медалями та кубками за перше і третє місця з Міжнародного фестивалю-конкурсу «Слов'янський Вінець» у місті Святого Константіна та Єлени в передмісті Варни у Болгарії.

На кожне родинне свято сім'я влаштовує невеличкий концерт для рідних та близьких і сила музики, яка звучить під вправними руками Назара, нікого не залишає байдужим, вона створює неповторну атмосферу піднесеного та сонячного настрою.

Україна багата талантами, але для того щоб їх побачити і розкрити потрібні сильне бажання і підтримка рідних. Ця дружня родина, в якій піклуються один про одного, довіряють, продовжують традиції поколінь є яскравим прикладом для наслідування. Адже талановиті діти – це майбутнє нашої країни – її гордість і опора.





Група інформації

та комунікації Навчального центру НГУ

