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Казковий світ давніх обрядів

nus.in.ua, 15 грудня 2017, 15:13
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13 грудня – одне з улюблених свят – день святого Андрія Первозванного або, як у народі називають, свято Калити. Народні традиції міцно переплелися з релігійними.
З давніх-давен славилася Україна вечорницями у ніч на Андрія. Ця давня традиція – прекрасний витвір людської фантазії. Для відродження однієї із сторінок молодості бабусь та прабабусь у нашому ДНЗ № 4 «Малятко», на чолі з Л. В. Кобринович, відбулося розважальне фольклорне дійство «Андріївські вечорниці», господарями якого були вихователі та діти старшої групи.
Вихователі старшої групи Г. С. Павелко і Г. В. Горак, а також музичний керівник І. С. Жабінська відповідально поставилися до підготовки святкування. Педагоги зуміли організувати дошкільнят: дівчатка таємничо ворожили, хлопці виконували ритуальні бешкетування, жартували. На вечорницях вишивали, грали різні ігри, слухали розповіді, бувальщини та співали народних пісень «Рушничок», «Україночки-дівчата», танцювали танок «Вареники мої», прекрасно виконали композицію «Баламути».
Усі були в національному одязі, можна було розгубитися у тому святковому розмаїтті. Кожен присутній на святі мав змогу хоч на мить поринути у казковий світ давніх обрядів, відчути атмосферу загадковості.
Вихованці старшої групи з посмішкою та блиском в очах виконали український гопак під запальну мелодію, чим потішили своїх батьків. Дівчата пригощали хлопців варениками, а ще справжньою Калитою.
У цей день кожен із нас отримав велике задоволення та насолоду від Андріївських вечорниць, адже у всіх була єдина мета – продовжувати традиції наших предків.

М. Величко, методист ДНЗ № 4
ФОТО Мар'яни Бойко

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