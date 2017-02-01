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Ми танцюєм і співаєм, весну жартами зустрічаєм

nus.in.ua, 31 березня 2017, 14:38
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Ми танцюєм і співаєм, весну жартами зустрічаєм

Коли тануть сніги, а дні стають теплими, заведено співати традиційні пісні-веснянки. Наші предки так святкували прихід весни. От і в стінах дошкільного навчального закладу «Веселка» дітлахи старшої групи «Бузок» підтримали українські традиції та закликали весну гаївками на святі «Ми танцюємо і співаємо, весну жартами зустрічаємо». Веснянки, вони ж гаївки, співають завжди одночасно з танцями та іграми. Дівчатка і хлопці водили гаївки «Гей віночку заплетися», «Пливе качур», «А ми просо сіяли», «Галя», «Ой, летіла зозуленька», «Їде, їже Жельман», «Чижику-пижику», «Травко-муравко», а також грали ігри «А ми просо сіяли» та «Занадився журавель». Діти весело співали і танцювали, а батьки підтримували їх гучними оплесками. Усе дійство захоплює і вкотре нагадує, який багатий український народ на звичаї. Усе це заслуга вихователів Наталії Георгіївної Босак, Оксани Михайлівни Башко та музичного керівника Ірини Дмитрівни Басараб.
На завершення методист Галина Володимирівна Лабаз подякувала діткам за чудесний виступ: «Нехай у ваших серцях народжуються тільки щось світле, добре, чисте».

Мар'яна БОЙКО

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