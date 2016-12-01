Влучаємо в цілі
7 грудня у Сасівській ЗОШ I-III ст. відбулися районні змагання зі стрільби із пневматичної гвинтівки, присвячені 26 річниці утворення Збройних сил України. Участь у змаганнях взяли 14 команд зі шкіл району. Найвлучнішими стали одинадцятикласники із Золочівського економічного ліцею Юрій Заброцький та Єлізавета Ліщенко, які були нагороджені за призове I місце перехідним кубком та грамотами від Золочівської автошколи ТСО України та відділу освіти Золочівської райдержадміністрації. Допомагав у підготовці команди вчитель предмета «Захист Вітчизни» Андрій Носкевич.
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