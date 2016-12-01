Урок мужності в ліцеї

nus.in.ua, 9 грудня 2016, 12:20

6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України. Саме тому напередодні свята в Золочівський економічний ліцей завітав представник Навчального центру Національної гвардії України, підполковник Володимир Леськів. Під час зустрічі учні дізнались про особливості проходження військової служби, роль Збройних сил України в умовах конфлікту на Сході. Ліцеїстам було запропоновано переглянути відеоролик, головна ідея якого – захист територіальної цілісності держави.

Підполковник Володимир Леськів розповів дітям про перебування в зоні АТО. Слов’янськ, Дружківка, Краматорськ, околиці Донецька – місця виконання бойових завдань золочівських воїнів Національної гвардії України.

Найцікавішим для ліцеїстів був огляд споряджень та спецзасобів захисту, продемонстрованих військовослужбовцем. Учні мали змогу поміряти бронежилет ІV класу вагою 12 кг, одягнути каску з тактичними окулярами. Такі необхідні речі рятують життя наших захисників, адже бронежилет витримує постріл автомата, а тактичні окуляри – осколковий удар.

На завершення зустрічі молодь отримала відповіді на запитання і отримала запрошення разом з педагогами на екскурсію в Навчальний центр.





Андрій Носкевич,

учитель предмета «Захист Вітчизни»

Золочівського економічного ліцею