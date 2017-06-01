Готові змагатися за титул і життя

nus.in.ua, 16 червня 2017, 15:12

Уже у цю неділю, 18 червня, у Золочівському РНД за титул та корону «Miss Zolochiv 2017» змагатимуться золочівські красуні. Нагадаємо, що дівчата зголосились взяти участь у цьому заході, бо організований він для того, щоб допомогти Михайлу Кмицю назбирати кошти для проведення операції. Девіз дійства – «Краса рятує життя». Як розповіли нам організатори заходу, у конкурсі змагатимуться 11 учасниць. Сьогодні познайомимо вас, шановні читачі, із ними.

Учасниця № 1 – Юліана Дупелич – 17-річна красуня навчається у ТНПУ ім. Гнатюка і в майбутньому стане вчителем німецької мови та світової літератури. Дівчині притаманні такі якості, як доброта, самовідданість, неприйняття несправедливості, відповідальність, чудово розвинуте почуття обов’язку, неймовірна емоційність. Завжди виконує свої обіцянки. Вважає себе трохи норовливою і вперто йде до своєї мети. Незалежна і неймовірно сильна особистість, яка не переносить навіть найменшого тиску. У соціумі товариська, дружелюбна, комунікабельна. Має багато друзів, не вразлива і не мстива. Одноманітність у конкурсантки викликає апатію, депресію і дратівливість.

Учасниця № 2 – Олеся Рожелюк навчається у Золочівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2. Бере активну участь у житті школи та міста. Любить читати художні твори, грає на гітарі та співає, капітан шкільної баскетбольної команди, займається театральною та волонтерською діяльністю. Активна, відповідальна, щира дівчина. Олеся мріє про те, щоб на землі панував мир, а Михайло одужав і прожив довге та щасливе життя.

Учасниця № 3 – Вероніка Квас, наймолодша, 14-річна учасниця конкурсу цьогоріч закінчила «Школу радості» Золочівського НВК і має мету стати студенткою Тернопільського медичного коледжу. Плани дівчини далекоглядні, адже після закінчення цього навчального закладу наша учасниця конкурсу мріє здобути освіту косметолога-візажиста і відкрити власний салон, звідки кожна дівчина та жінка буде виходити красунею. Вероніка – життєрадісна, харизматична, наполеглива. Любить експериментувати у приготуванні різноманітних страв, захоплюється випіканням дуже смачних тортів. Любить ризикувати, кидати виклик долі і тому участь у конкурсі – це виклик не тільки самій собі, а можливість допомогти Михайлу Кмицю одужати. Тільки гуртом можна досягнути найвищого результату – вважає дівчина.

Учасниця № 4 – Юлія Піщик – 17-річна красуня, яка дуже любить рідний Золочів. Навчається на першому курсі Львівського торгівельно-економічного університету за напрямком «Готельно-ресторанна справа» (ресторанне обслуговування і кейтерінг). І паралельно працює у парку відпочинку ім. Богдана Хмельницького. Натхнення знаходить у заняттях живописом, легкою атлетикою, дуже любить виконувати Мехенді – це мистецтво розпису тіла хною – це порівняно швидкий, безболісний і найбезпечніший спосіб нанесення тимчасового татуювання. Мріє про мир та щастя для кожної людини.

Учасниця № 5 – Юлія Кривуцька навчається у Золочівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, випускниця, пише вірші, любить співати, танцювати (для себе, професійно не займається). Для друзів – вірна подруга, яка може підтримати і порадити. Для батьків – слухняна доця, незамінна помічниця (особливо для мами).



Учасниця № 6 – Діана Сиротинська. Діані 16 років, живе у Золочеві. Навчається в коледжі Львівська політехніка за спеціальністю правознавство. У вільний час бере уроки макіяжу, адже мріє бути візажистом. Конкурсантці подобається займатися танцями, співати, читати книжки сучасних авторів та модні журнали, щоб бути в курсі останніх модних тенденцій. Дуже любить домашніх тваринок, особливо свою собачку і дуже часто гуляє із нею. Друзі говорять, що Діана дуже весела, активна і цікава дівчина. Діана вважає, що завдяки друзям її настрій стає кращим навіть у найважчі життєві хвилини.

Учасниця № 7 – Катерина Козубаль – 25-річна леді, багатогранна, як діамант, займається декількома видами спорту: фітнесом, волейболом, бігом), працює у сфері дизайну інтер’єру, займається малюванням, обожнює подорожувати. Голубоока красуня із творчою душею, яка мріє відкрити свій благодійний фонд і допомагати людям. Та на даному етапі життя її найзаповітніше бажання – мир в рідній Україні.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

– 15-річна вродлива українка є ученицею 11-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. Маркіяна Шашкевича. Займає почесну поса0ду Президента школи. Дівчині подобається займатися спортом, найбільше натхнення вона черпає із ранкових пробіжок, які надихають її на саморозвиток та допомагають тримати тіло у формі. Анастасія займається гімнастикою, цікавиться музикою – грає на гітарі. Дуже любить фотографувати та подорожувати – побувала у багатьох куточках нашої планети. Дівчину ваблять надзвичайні краєвиди та пейзажі і знимкувати їх – величезне задоволення.Брала участь у багатьох професійних фотосесіях. Призерка ряду районних та обласних олімпіад з хімії та біології. І це не випадково, бо хоче втілити у життя мрію дитинства – стати хорошим лікарем. Дуже любить проводити час із друзями. Гарно декламує вірші різними мовами. Основні риси характеру – відповідальна, цілеспрямована, доброзичлива, весела, завжди поважає думку інших., хоч і народилася в холодну пору – 8 лютого 1997 року – зажди знайде для кожної людини тепле і привітне слово. Найкращими моментами життя вважає час навчання у 9-А класі Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. Після здобуття неповної середньої освіти стала студенткою Бродівського педагогічного коледжу ім. Маркіяна Шашкевича, де здобула освіту вчителя початкових класів, зараз продовжує навчання у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка, бо вважає, що освіта у житті кожної людини – це один із найголовніших аспектів. Паралельно працює вчителем у с. Новосілки у чудовому педагогічному колективі, який підтримує дівчину у всіх її починаннях, зокрема і під час нашого конкурсу. Василина любить тварин, особливо, котів. Дівчина створює неймовірні малюнки, використовуючи для цього незвичний матеріал – каву.– 16-річна учасниця конкурсу навчається у Золочівському економічному ліцеї та мріє стати студенткою Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Як говорив один із відомих письменників: «Ламати стереотипи і пробиватися крізь упередження – справа неймовірно складна, але ще і фантастично приємна». Так і наша учасниця намагається ламати стереотипи. А також ця дівчина творча, креативна і завжди позитивна.Учасниця № 11 – Юлія Умарова народилася у найкращому місті на планеті Земля – Золочеві 20 січня 2001 року. Дошкільне дитинство Юлії проходило у чудовому ДНЗ № 7. У 2007 році пішла у перший клас ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. З 2014 року навчається у Золочівському економічному ліцеї. Закінчила 10 клас. Відмінниця у навчанні. Бере активну участь у виховних заходах ліцею. Навчається у гуманітарному класі. У вільний від навчання час вишиває бісером, читає, любить мріяти та фантазувати, подорожувати, відвідувати музеї. Особливу насолоду дівчині приносить відвідування книжкових магазинів та книжкових виставок. Мріє відкрити у Золочеві притулок для тварин, побувати у Південній Кореї та Японії. Майбутнє красуня-золочів‘янка хоче пов’язати із вивченням східних мов та перекладацькою діяльністю. Але на даний момент – найзаповітніша мрія Юлії – мир і спокій в Україні.Захід проходитиме за підтримки артистів з різних міст України. А це – Віктор Винник (фронтмен гурту «Мері»), співачка Софія Федина, гурт «Шоколадка», саксофоніст Ігор Волков, соліст філармонії Євген Мацак.Оцінюватиме красунь поважне журі, у склад якого увійдуть: Людмила Беднарська (візажист, майстер міжнародного класу), Ірина Ткачук (міс Львів 2017), Софія Федина (співачка, телеведуча), Ігор Волков (відомий саксофоніст Львова), Віктор Винник (фронтмен гурту «Мері»), Тарас Подвірний (помічник Народного депутата України), Галина Грохольська (директор модельної агенції «Браво»), Назарій Бійчук (ведучий Люкс FM), Сергій Пастух (стиліст), Катя Дзига (ведуча радіо Люкс ФМ).Квитки можна придбати у "Студії Краси ОК".