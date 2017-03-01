Праця, що робить місто чистим і квітучим

nus.in.ua, 24 березня 2017, 14:42

Традиційно у кожну третю неділю березня комунальники відзначають своє професійне свято – День працівників комунального господарства. Ми спілкуємо із майстром по прибиранню міських територій Золочівського МВЖКП, людиною з багаторічним стажем Галиною Йосипівною Загурською:

– Це свято особливе, сповнене глибокої вдячності, великої праці, щирої любові до краси нашого рідного міста. Мені особисто вкотре доводиться відзначати цей день, оскільки вже сорок років я працюю по благоустрою міста з різними робітниками. Хто б що не казав, але я вважаю працю комунальників вкрай необхідною, достатньо важкою, але такою, що прикрашає наше місто, хоч не завжди оцінюється деякими золочів‘янами.

Розпочала Галина Йосипівна свій шлях у Житлово-комунальному підприємстві у далекому 1977 році. За цей час на підприємстві змінилось майже десяток керівників. Порівнюючи свою відповідальність, об‘єм роботи та кількість двірників, майстер з благоустрою каже: «Коли я прийшла на роботу, на місто було 45 двірників, а зараз набагато менше. Об‘єм роботи звичайно збільшився, а робітників стало більш, ніж вдвічі менше. Колись двірникам чистку під бордюрами допомагали робити робітники по ремонту доріг. Я пам‘ятаю це, оскільки я ними керувала і поєднувала їхню працю із працею прибиральників. А сьогодні весь об‘єм роботи лягає на плечі прибиральників. Доводиться йти на прибирання вулиць, на яких нема закріплених двіринків. Також залучаємо їх на допомогу для висадження квітів. А квітів, як ви бачите, садимо багато, щоб наше місто було гарним та квітучим».

Галина Йосипівна зізнається, що до своїх підлеглих ставиться з розумінням, та нерідко дає їм прочухана, бо роботи з благоустрою у місті багато, а Золочів заслуговує на те, щоб бути найохайнішим та найчистішим.

Вітаючи своїх колег та підлеглих Галина Йосипівна, говорить:«Бажаю усім міцного здоров‘я, благополуччя, добробуту взаєморозуміння, поваги, і нехай наша спільна праця і старання будуть завжди оцінені золочів‘янами».



Ірина ДОМАРЕЦЬКА