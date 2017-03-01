27 березня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Праця, що робить місто чистим і квітучим

nus.in.ua, 24 березня 2017, 14:42
0
10
Роздрукувати
Праця, що робить місто чистим і квітучим

Традиційно у кожну третю неділю березня комунальники відзначають своє професійне свято – День працівників комунального господарства. Ми спілкуємо із майстром по прибиранню міських територій Золочівського МВЖКП, людиною з багаторічним стажем Галиною Йосипівною Загурською:
– Це свято особливе, сповнене глибокої вдячності, великої праці, щирої любові до краси нашого рідного міста. Мені особисто вкотре доводиться відзначати цей день, оскільки вже сорок років я працюю по благоустрою міста з різними робітниками. Хто б що не казав, але я вважаю працю комунальників вкрай необхідною, достатньо важкою, але такою, що прикрашає наше місто, хоч не завжди оцінюється деякими золочів‘янами.
Розпочала Галина Йосипівна свій шлях у Житлово-комунальному підприємстві у далекому 1977 році. За цей час на підприємстві змінилось майже десяток керівників. Порівнюючи свою відповідальність, об‘єм роботи та кількість двірників, майстер з благоустрою каже: «Коли я прийшла на роботу, на місто було 45 двірників, а зараз набагато менше. Об‘єм роботи звичайно збільшився, а робітників стало більш, ніж вдвічі менше. Колись двірникам чистку під бордюрами допомагали робити робітники по ремонту доріг. Я пам‘ятаю це, оскільки я ними керувала і поєднувала їхню працю із працею прибиральників. А сьогодні весь об‘єм роботи лягає на плечі прибиральників. Доводиться йти на прибирання вулиць, на яких нема закріплених двіринків. Також залучаємо їх на допомогу для висадження квітів. А квітів, як ви бачите, садимо багато, щоб наше місто було гарним та квітучим».
Галина Йосипівна зізнається, що до своїх підлеглих ставиться з розумінням, та нерідко дає їм  прочухана, бо роботи з благоустрою у місті багато, а Золочів заслуговує на те, щоб бути найохайнішим та найчистішим.
Вітаючи своїх колег та підлеглих Галина Йосипівна, говорить:«Бажаю усім міцного здоров‘я, благополуччя, добробуту взаєморозуміння, поваги, і нехай наша спільна праця і старання будуть завжди оцінені золочів‘янами».

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Весняне прибирання – дбайливо і по-господарськи

Весняне прибирання – дбайливо і по-господарськи22

Квітуче і чисте місто

Квітуче і чисте місто452

Щоб життя було комфортним, зручним та безпечним

Щоб життя було комфортним, зручним та безпечним413

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.